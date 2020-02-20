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Алена Кравец подаст иск против Даны Борисовой

Шоу-бизнес

Светская львица Алена Кравец и телеведущая Дана Борисова откровенно недолюбливают друг друга.

Конфликт двух дам вышел на новый уровень после того, как несколько месяцев ранее Алена посетила могилу Юлии Началовой, которую она считала своей подругой. Тогда в Интернет попали фотоснимки Кравец на могиле Началовой, после чего Дана Борисова уличила Алену в том, что она пиарится на смерти Юлии.

А сейчас Кравец заявила, что обратилась к своим адвокатам, чтобы они подготовили исковое заявление в суд против Даны Борисовой. Причиной стали заявления Даны по поводу того, что Алена зарабатывает на жизнь через оказание интимных услуг богатым мужчинам. Борисова говорила об этом публично, на ток-шоу на федеральных каналах. Кравец решила, что не будет терпеть эту клевету и хочет по всей строгости закона наказать Борисову за ее ложь.

Темы конфликт алена кравец дана борисова
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