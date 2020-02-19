Стриженовы отдали свой приз Заворотнюк и ее мужу

Пара Стриженовых на торжественной церемонии, прошедшей вчера, была названа самой крепкой парой года. Поднявшись на сцену за получением награды, Екатерина и Александр объявили, что передадут ее Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышову.

Видеоролик с этим моментом Екатерина Стриженова разместила на своей странице в соцсети.

Екатерина объяснила это решение тем, что прошедший год стал для семьи Анастасии Заворотнюк настоящим испытанием.

"Если мы не потеряли веру в чудеса, давайте пошлем свою любовь и поддержку этой семье", — заявил Александр на церемонии.

Что известно о здоровье Заворотнюк?

Отметим, что новых данных о состоянии Анастасии Заворотнюк в последнее время почти не озвучивалось. Ранее в Сети появились слухи, что ведущий Андрей Малахов пригласил дочь артистки для участия в своем телешоу. Но подтверждения этим сведениям пока нет.