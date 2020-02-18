Шнуров ответил матом на сравнение священником жен с проститутками

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров разместил на своей странице в Instagram стих, где содержится нецензурная брань, в котором ответил священнику Димитрию Смирнову, сравнившему гражданских жен с "бесплатными проститутками".

По словам артиста, высказывание протоиерея некорректно, поскольку гражданские жены обходятся дорого. Так, нужны траты на косметологов, подарки, одежду и отдых.

Напомним, на днях глава патриаршей комиссии по делам семьи, священник Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". Представители РПЦ пояснили, что протоиерей не желал никого обидеть, хотя его слова и были "излишне острыми".