Рыжий "Иванушка" узнал результат теста ДНК на отцовство

Солист группы "Иванушки International" сдал ДНК-тест, чтобы решить проблему со своей давней поклонницей Лесей Сазыкиной. По словам женщины, она родила от артиста сына.

Напомним, Андрей Григорьев-Апполонов в прошлом году расстался с супругой Мариной Банковой. Даже наличие двоих детей не смогло скрепить их союз. Марина закрутила роман с баскетболистом, от которого месяц назад родила сына.

При этом рыжий "Иванушка" вынужден выяснять отношения с якобы экс-помощницей музыкальной группы Олесей Сазыкиной. По ее словам, в 2013 году она родила от Андрея сына, но предпочитала молчать об этом, поскольку певец был женат.

Григорьев-Апполонов назвал Олесю невменяемой, но согласился сдать ДНК-тест на отцовство. Анализ показал, что он не является отцом ребенка своей фанатки. Теперь артист хочет подать на Сазыкину в суд. За клевету он планирует взыскать с нее один миллион рублей.