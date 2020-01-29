Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Как пояснил фотограф, пользователям социальных сетей нужно быть "полегче" и не верить всем слухам и домыслам.
Как сообщает издание "Дни.ру", ранее пользователи соцсетей заметили, что Исхаков и Гагарина больше не подписаны друг на друга в Instagram. Как считают фанаты певицы, это может свидетельствовать о разводе, поскольку они ужа давно не выкладывают общие фотоснимки. При этом сам Исхаков отрицает все слухи о разрыве отношений с исполнительницей.
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