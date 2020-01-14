Станислав Садальский заявил, что не верит в непричастность внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в инциденте с моделью Ксенией Пунтус. По мнению актера, Баков сначала надругался над моделью, а потом избил и выставил ее из квартиры.

"Не верю, что в этом замешан внук Михалкова... Ну разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку?", - с сарказмом отметил Садальский.

"Ясно дело, это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши", - поглумился над семьей Михалкова актер.