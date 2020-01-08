Режиссёр "Мулен Руж" экранизирует "Мастера и Маргариту"

Голливудский режиссёр Баз Лурман планирует экранизировать "Мастера и Маргариту". Он уверяет, что давно мечтал об этом проекте.

Австралийский постановщик ярких, эксцентричных фильмов рассказал, что уже почти два десятка лет искал возможность поставить свою версию великого романа Булгакова.

"Я ужасно рад, что у меня наконец-то есть возможность сделать экранизацию этого новаторского произведения", — заявил он.

Правда, пока Лурман работает над другим проектом, посвящённом Элвису Пресли.

Что интересно, одновременно другая экранизация "Мастера и Маргариты" готовится в России — режиссёром этой версии выступит поставивший "Легенду №17" Николай Лебедев.

Продюсером обеих версий станет Светлана Мигунова-Дали, обладающая правами на адаптацию романа. Она также работала в своё время над "Легендой №17".