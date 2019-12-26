СМИ: Телегин планирует уйти от певицы Пелагеи

Нападающего московского ЦСКА Ивана Телегина и российскую певицу Пелагею СМИ подозревают в скором разрыве союза. О том, что у хоккеиста, очевидно, появилась новая подруга, сообщило издание "СтарХит".

А недавно Телегин в Instagram разместил фотоснимок со своей супругой, сделав под ним подпись: "Воссоединение". Но позже этот пост спортсмен удалил. Кроме всего, в соцсети Телегина отсутствуют общие с Пелагеей фотокадры. В Сети при этом выкладывают фотографии, где хоккеист находится в компании с неизвестной девушкой.

Согласно данным источника, Телегин и Пелагея уже несколько месяцев живут раздельно, также супруги не носят обручальные кольца.

Как все начиналось

Молодые люди поженились летом 2016 года. В январе прошлого года у них родилась общая дочь Таисия, а в августе того же года Иван с Пелагеей сыграли вторую свадьбу.