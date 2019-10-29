Фадеев рассказал о своей жизни после сердечного приступа

Композитор и продюсер Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после перенесенного сердечного приступа. Он утверждает, что сейчас его состояние стабилизировалось. Фадеев написал в Instagram, что вчера ночью ему действительно было плохо, однако сейчас он уже "во всю работает".

По словам Фадеева, музыка для него - это целая жизнь, поэтому он пригласил на свой ближайший концерт. Ранее медики диагностировали у композитора приступ ишемической болезни из-за нервного истощения.