Певица из Украины поведала, как направляет россиян на "путь истинный"

Вокалистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина поведала, что пытается воздействовать на своих поклонников из России, наставляет их на "путь истинный".

В интервью Youtube-каналу "Ходят слухи" она заявила, что рассматривать музыку вне политики — лицемерно.

Санина похвасталась, что ее поклонники из России сами приезжали на концерты группы на Украину и в Белоруссию, потому что иного способа послушать её песни "вживую" у них нет и быть не может — она выступать в Россию не поедет никогда и ни за что.

"Мне нравится думать, что, показывая несогласие, мы свою публику там, в России, направляем на путь истинный. И, может быть благодаря тому, что мы туда не ездим, наши слушатели там посмотрят иначе на ситуацию, задумаются, что что-то здесь не то", — высказалась исполнительница.

О том, насколько политизирован шоу-биз на Украине "Правда.Ру" рассказывала уже неоднократно. Напомним лишь один пример:

Группа с Украины споет на "Евровидении" о войне и политике?

На Украине выбрали представителя на песенный конкурс "Евровидение-2017". Победителем стала рок-группа O. Torvald с песней "Time", о чем свидетельствуют результаты подсчета голосов жюри и телезрителей, сообщает "Корреспондент.net".

Всего за право выступить на конкурсе от Украины боролись шесть музыкальных групп и исполнителей. В частности, группа "Сальто назад" с песней на украинском языке "О, мамо", исполнитель Melovin с песней "Wonder" и группа O. Torvald. Также среди финалистов отбора была певица ILLARIA с композицией "Thank you for my way", певица TAYANNA с песней "I love you" и исполнитель ROZHDEN с композицией "Saturn".

Как отмечается, O. Torvald и TAYANNA набрали одинаковое количество баллов — десять. Тем не менее, поскольку зрители отдали больше голосов рок-группе, а не исполнительнице, по правилам конкурса победителем была выбрана O. Torvald.

В конце января Украина презентовала символ и лозунг "Евровидения-2017". Логотип песенного конкурса, который пройдет в этом году в Киеве, тут же стал поводом для шуток пользователей социальных сетей.

Напомним, эмблемой мероприятия стало национальное женское украшение намисто, ожерелье из бусин, каждая из которых разная. Сейчас пользователи Twitter активно спорят о том, что же изображено на логотипе, они увидели в нем колбасу, круассан или тыкву.

Между тем, 13 февраля команда из 21 человека официально заявила о прекращении работы над подготовкой и проведением конкурса. Это было сделано на фоне обвинений в коррупции и неэффективном управлении. Представители команды отметили, что в декабре прошлого года у них забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса — заместителя генерального директора телерадиокомпании Павла Грицака. В результате работа команды была полностью заблокирована.

Конечно, собрать новую команду организаторам особого труда не составило.

Недавно стартовала продажа билетов на музыкальный конкурс, однако и тут не обошлось без скандала. Часть билетов, купленных в первый день продажи, оказалась недействительной. Правда потом их заменили. Цены на билеты на черном рынке достигают 1400 евро. При этом официальный сервис предлагает билеты по ценам от восьми евро.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", организаторы "Евровидения" вопреки своим же правилам одобрили проведение конкурса в стране, где вовсю идут боевые действия. К слову, это не первый подобный случай. В прошлом году они уже нарушили правила, пустив на конкурс Джамилю с политической песней про Крым, хотя не раз говорили о том, что они "вне политики".

Финал "Евровидения-2017" запланирован на 13 мая.