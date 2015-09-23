Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Айза Анохина разводится с мужем из-за Гуфа

Шоу-бизнес

Айза Анохина откровенно рассказала о своих разногласиях со вторым мужем бизнесменом Дмитрием Анохиным. Пара планирует развестись. По ее словам, одна из причин этому - бывший муж Айзы рэпер Гуф.

"Он мне все время говорил: "Иди, ты жена Гуфа". А мне что делать? Когда он со мной начал встречаться, я давно была в разводе. У меня не было чувств к Леше", - пояснила блогер.

"Он влюбился в женщину, которая хочет иметь свое "я", - добавила Айза.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в 2015 году суд отправил рэпера Гуфа на принудительное лечение от наркотиков.

Рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, суд Красноярска обязал пройти диагностику с возможным лечением от наркозависимости, передает ТАСС.

Напомним, что Гуфа арестовали за употребление кокаина и марихуаны в местном клубе. Он не стал отрицать, что уже долгое время потребляет наркотики, а также рассказал о попытках реабилитироваться.

По словам пресс-секретаря УФСКН по Красноярскому краю Анны Трутневой, теперь Алексею Долматову снова "придется попробовать встать на путь трезвости и жизни без наркотиков", согласно постановлению суда.

Накануне в Красноярске прошел суд над одним из известных исполнителей отечественной рэп-сцены — Алексеем Долматовым, прославившимся как Гуф и участник группы CENTR. Музыканту вменили в вину употребление наркотических веществ, что выяснилось после того, как он со своими коллегами по рэп-цеху Slim'ом и Птахой дал концерт в местном ночном клубе Circus.

Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня.

Темы гуф развод отношения айза анохина дмитрий анохин
Новости Все >
Рыжий из "Иванушек" признался в проблемах с алкоголем
Песню "Священная война" в РПЦ назвали неофициальным гимном страны
Скончался третий пассажир с крузиного лайнера Diamond Princess
Айза Анохина разводится с мужем из-за Гуфа
ВКС России следят за сумкой, потерянной астронавтом 12 лет назад
Эрдоган обсудит кризис в Идлибе с Путиным, Макроном и Меркель
Разин публично поддержал Шепелева
Назван предполагаемый победитель "Евровидения-2020"
Губерниев: ночью к Логинову приезжала полиция
В Италии ввели ряд запретов из-за вспышки коронавируса
Последние материалы
Рыжий из "Иванушек" признался в проблемах с алкоголем
Как России удалось стать передовиком в артиллерии в XVI веке
Песню "Священная война" в РПЦ назвали неофициальным гимном страны
Скончался третий пассажир с крузиного лайнера Diamond Princess
Айза Анохина разводится с мужем из-за Гуфа
ВКС России следят за сумкой, потерянной астронавтом 12 лет назад
Поможет ли российско-турецкое сотрудничество миру в Сирии
Эрдоган обсудит кризис в Идлибе с Путиным, Макроном и Меркель
Разин публично поддержал Шепелева
Назван предполагаемый победитель "Евровидения-2020"
Популярное
Биатлон
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону

Депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин отметил, что ответственность за неудачи сборной России в Антерсельве можно разделить на всех участников турнира.

Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
Военные новости
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
Мир. Новости мира
Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Соломон Соловьев Анна Чапман в родстве с кланом Ротшильдов - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова
Комментарии
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
"Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Зачем Зеленский продавливает "контроль границ" с Россией
Пенсионерка на Украине пришла в себя через десять часов после смерти
Александр Логинов снялся с масс-старта ЧМ по биатлону
Почему Китай опасен для России?
"Холод собачий": Самбурская раскрыла причину своего отъезда из России
"Холод собачий": Самбурская раскрыла причину своего отъезда из России
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
Матыцин рассказал Познеру о шансах России в деле против WADA
Матыцин рассказал Познеру о шансах России в деле против WADA
Матыцин рассказал Познеру о шансах России в деле против WADA
Мать Греты Тунберг рассказала, что ее дочь страдает аутизмом
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Доктор Комаровский рассказал жителям Новых Санжар о коронавирусе
Зачем Зеленский продавливает "контроль границ" с Россией
Матыцин рассказал Познеру о шансах России в деле против WADA
Госдеп обвиняет Россию в распространении фейков о коронавирусе
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ