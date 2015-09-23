Айза Анохина разводится с мужем из-за Гуфа

Айза Анохина откровенно рассказала о своих разногласиях со вторым мужем бизнесменом Дмитрием Анохиным. Пара планирует развестись. По ее словам, одна из причин этому - бывший муж Айзы рэпер Гуф.

"Он мне все время говорил: "Иди, ты жена Гуфа". А мне что делать? Когда он со мной начал встречаться, я давно была в разводе. У меня не было чувств к Леше", - пояснила блогер. "Он влюбился в женщину, которая хочет иметь свое "я", - добавила Айза.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в 2015 году суд отправил рэпера Гуфа на принудительное лечение от наркотиков.

Рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, суд Красноярска обязал пройти диагностику с возможным лечением от наркозависимости, передает ТАСС.

Напомним, что Гуфа арестовали за употребление кокаина и марихуаны в местном клубе. Он не стал отрицать, что уже долгое время потребляет наркотики, а также рассказал о попытках реабилитироваться.

По словам пресс-секретаря УФСКН по Красноярскому краю Анны Трутневой, теперь Алексею Долматову снова "придется попробовать встать на путь трезвости и жизни без наркотиков", согласно постановлению суда.

Накануне в Красноярске прошел суд над одним из известных исполнителей отечественной рэп-сцены — Алексеем Долматовым, прославившимся как Гуф и участник группы CENTR. Музыканту вменили в вину употребление наркотических веществ, что выяснилось после того, как он со своими коллегами по рэп-цеху Slim'ом и Птахой дал концерт в местном ночном клубе Circus.

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