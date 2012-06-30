Киркорова раскритиковали за клип с монашками

Несколько дней назад Филипп Киркоров презентовал новый клип на песню "Романы". Исполнитель предстал в образе священника, которого пытаются одолеть соблазны. В одной из сцен Киркоров появился в окружении монашек.

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В соцсетях уже начал назревать скандал. Многие пользователи, включая поклонников Киркорова, уже обвиняют его в оскорблении чувств верующих.

"Мне не привыкать к скандалам, во-первых. Во-вторых, могу поспорить. Никакого оскорбления чувства верующих нет, никакой атрибутики нет, тем более православной атрибутики. Там людей, которых веруют, нет. Это, наоборот, работа очень такая тонкая и очень деликатная в этом плане. Мы старались соблюсти эстетику современного видеоискусства", - прокомментировал обвинения сам Киркоров.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Филипп Киркоров подарил своей дочери братика.

Накануне популярный певец Филипп Киркоров шокировал публику сенсационной новостью. Со сцены Национального дома культуры в болгарской столице Софии он объявил о рождении сына. По словам Киркорова, эта новость пришла к нему "за полчаса до концерта", и его переполняют эмоции, пишет "Российская Газета".

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Мальчик родился весом 4 килограмма 200 граммов и ростом 58 сантиметров."Сегодня, прилетев в Софию, я узнал счастливую новость - у меня родился второй ребенок, сын! Вы не представляете, какое чувство радости меня переполняет. Спасибо Всевышнему за это!" - передает слова певца "Комсомольская Правда".

Киркоров не стал отвечать на вопрос, в каком городе родился его сын, опасаясь лишних слухов. О матери ребенка также ничего не известно. Как напоминает "НИА Новосибирск" в ноябре прошлого года Филиппу Киркорову суррогатная мать родила дочь Аллу-Викторию. Скорее всего, и на этот раз певец воспользовался помощью суррогатной матери. Имя малышу пока еще не придумали.

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Сейчас Филипп Киркоров со своей 3-часовой программой "ДруGOY" гастролирует по Болгарии, сообщают "ЕвроСМИ". В субботу певец дает концерт в Пловдиве, а затем 2 июля - в Бургасе, а 5 июля - в Варне.

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