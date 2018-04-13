Названы причины, почему "совы" рискуют умереть раньше "жаворонков"

Американские ученые из Северо-Западного университета пришли к выводу, что люди, предпочитающие ночной образ жизни, на десять процентов более склонны к ранней смерти, чем любители встать пораньше. Это доказали результаты исследования, в котором приняли участие более полумиллиона человек, сообщает Sciencedaily.

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Выяснилось, что из-за хронического недосыпания у "сов" значительно больше шансов подорвать свое здоровье по сравнению с "жаворонками". Люди, поздние на подъем, склонны чаще болеть. Если "совы" подстроятся под "жаворнков" и будут раньше вставать, то их организм будет испытывать стресс. И эту проблему игнорировать нельзя.

Обществу, считают ученые, следует пересмотреть рабочий режим для "сов", позволяя таким людям позже приходить и уходить с работы.

На формирование "утреннего или вечернего" типа личности в равной степени влияют генетика и окружающая среда. Медики рекомендуют "совам" строго придерживаться определенного распорядка дня, а также стараться заниматься важными делами пораньше утром.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что к тем, кто поздно ложится и любит по утрам поспать подольше, нередко относятся с осуждением. А вот к встающим спозаранку и смыкающим глаза в одиннадцать вечера общественность более благосклонна. Так все-таки кем лучше быть — "совой" или "жаворонком"? Есть распространенные мифы.

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