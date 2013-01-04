Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Ирина Шлионская

Мельница мифов: о "совах" и "жаворонках"

Наука » Полезно знать

"Кто рано встает, тому Бог дает", — гласит популярная пословица. К тем, кто поздно ложится и любит по утрам поспать подольше, нередко относятся с осуждением. А вот к встающим спозаранку и смыкающим глаза в одиннадцать вечера общественность более благосклонна. Так все-таки кем лучше быть — "совой" или "жаворонком"? Рассмотрим распространенные мифы.

 

Миф первый. Быть "жаворонком" полезнее для здоровья.

На самом деле полезнее для здоровья жить согласно собственным природным биоритмам. К примеру, "совам" даже есть хочется только ближе к обеду, поэтому им сложно запихнуть в себя завтрак в половине восьмого утра… На работу "совы" приходят сонные, а когда ложатся спать в одиннадцать, то мучаются от бессонницы. В итоге они зачастую спят всего несколько часов. А постоянное недосыпание — огромный стресс для организма, не говоря уж о "неправильном" питании.

Читайте также: Скоро мы будем учиться во сне

Кстати, по статистике "жаворонки" куда чаще "сов" страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, простудой и депрессивными состояниями. Возможно, это связано с тем, что биоритм "жаворонков" привязан к световому дню. Если нет дневного света, то организм входит в "спящий" режим, и любая деятельность вызывает физический и психологический дискомфорт.

Миф второй. "Жаворонки" более дисциплинированные и исполнительные работники, чем "совы".

Наоборот, ведь "совы" нисколько не зависят от солнечного света. Они могут плодотворно работать и глубокой ночью, тогда как "жаворонок" с наступлением сумерек начинает отчаянно зевать… Соответственно, производительность труда у "сов" выше, но только в том случае, если их не заставляют жить по режиму "жаворонков".

Миф третий. "Жаворонки" более успешны в карьере.

Считается, что "совы" более ленивы и потому не достигают карьерных высот. Однако статистика это опровергает. Просто у "жаворонков" больше развито левое полушарие мозга, ответственное за аналитические способности. Поэтому представители этой категории становятся математиками, финансистами, аналитиками. У "сов" же более развито правое полушарие, которое отвечает за творческие способности и образное мышление. Как известно, многие писатели, композиторы, художники трудятся именно по ночам. В том числе и те, кто знаменит. Также большинство богатых людей ведет именно "совиный" образ жизни.

Миф четвертый. "Жаворонков" больше, чем "сов".

 

Это неправда. Исследования показывают, что их на целых 15 процентов меньше, чем "ночных" людей! Просто мы живем в мире "жаворонков". Откуда же взялось убеждение в том, что правильнее быть именно "жаворонком"? Просто наши далекие предки были вынуждены вставать с восходом солнца и ложиться на закате, так как электричество в то время отсутствовало, а свечи или лучину приходилось экономить… К тому же тогда большая часть населения проживала в сельской местности, людям приходилось спозаранку ухаживать за скотиной, доить коров…

Прошли столетия, а большинство учреждений, даже городских, по-прежнему открывается в 8-9 часов утра. Может быть, сдвинуть начало рабочего дня хотя бы на 11? В это время "жаворонки" еще бодры и работоспособны, а "совы" уже проснулись…

Кстати, за рубежом при приеме на работу в некоторые компании в анкетах есть вопрос, какой режим дня предпочитает потенциальный сотрудник — например, любит ли он вставать рано или попозже. Это помогает распределять задания и использовать служащих с большей эффективностью. Так, исследования, проведенные американскими учеными, показали: из-за того, что 65 процентов работающего населения постоянно не высыпается, потери экономики составляют 18-20 миллиардов долларов в год.

Миф пятый. Все люди принадлежат либо к "совам", либо к "жаворонкам". Третьего не дано.

На самом деле есть и третья категория. Это аритмики, которые с легкостью способны подстроиться под любой режим суток. Если надо, они встанут в шесть утра, если надо, могут работать по ночам. И, как правило, смена ритмов происходит для них безболезненно. Это счастливые люди.

Читайте также: Здоровый сон излечит все фобии

Если вы из "совы" превратились в "жаворонка" и не испытываете при этом особого дискомфорта, то вы аритмик. Ведь наши биоритмы определяются природой, и ломать их небезопасно для здоровья.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники  target="_blank">в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы совы биоритм аритмики жаворонки мельница мифов правильное питание здоровый образ жизни
Новости Все >
Внутри звёзд может существовать "жизнь с высоким интеллектом"
В Апшеронском районе Кубани появится туркластер "Курджипский"
Илья Белоус: Новые выборы в Белоруссии будет контролировать Запад
В арт-резиденции "Гуслица" состоится фестиваль travel-блогеров
Совет по развитию туризма преобразуют в правительственную комиссию
Стало известно, сколько жители Крыма и Сочи заработали на туристах
Поддубный: военные преступники Украины не смогут спать спокойно
Актёр Роман Курцын: все трюки я исполняю сам
Кристина Асмус провела ночь перед 1 сентября в слезах
7-летний принц Джордж приобщается к "кровавому спорту"
Последние материалы
В арт-резиденции "Гуслица" состоится фестиваль travel-блогеров
Совет по развитию туризма преобразуют в правительственную комиссию
Стало известно, сколько жители Крыма и Сочи заработали на туристах
Поддубный: военные преступники Украины не смогут спать спокойно
Актёр Роман Курцын: все трюки я исполняю сам
Кристина Асмус провела ночь перед 1 сентября в слезах
7-летний принц Джордж приобщается к "кровавому спорту"
Транзит российского газа через Украину сократился почти вдвое
Актриса Рина Гришина появится в новом сериале
Школьники из России взяли шесть медалей на Евроолимпиаде по географии
Популярное
Полезно знать
Мельница мифов: что означает SOS?

Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.

Мельница мифов: что означает SOS?
Пугачёва расплакалась на школьной линейке
Российский шоу-бизнес
Пугачёва расплакалась на школьной линейке
Полезно знать
Мельница мифов: стрижка спасет от облысения
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова в прозрачном купальнике поразила фанатов своей фигурой
Любовь Степушова США начали разыгрывать "религиозную карту" в Белоруссии Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко при﻿знался в авторитаризме и захотел перемен Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам стать отличниками производительности труда Усам Оздемиров
Комментарии
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Вассерман готов попробовать новую вакцину от коронавируса
Nexta и координаторы протестов: как Польша орудует в Белоруссии
США начали разыгрывать "религиозную карту" в Белоруссии
Дмитрий Медведев: Россия не виновата в деградации отношений с США
Зачем Москва повышает обороноспособность Киева и Тбилиси
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
Жилищный кооператив — проект, направленный на сбережение человеческого капитала
Чего добились страны СССР за годы независимости
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
Эксперты: Белоруссия станет Крымом или Южной Осетией
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
Вассерман: про белорусскую оппозицию и нашей эстраде
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
Горбачёв и Лукашенко — чт﻿о общего при всей разнице
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
Чего добились страны СССР за годы независимости
Дилемма Путина: или необратимая интеграция с Белоруссией, или он следующий
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников