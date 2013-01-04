Мельница мифов: о "совах" и "жаворонках"

"Кто рано встает, тому Бог дает", — гласит популярная пословица. К тем, кто поздно ложится и любит по утрам поспать подольше, нередко относятся с осуждением. А вот к встающим спозаранку и смыкающим глаза в одиннадцать вечера общественность более благосклонна. Так все-таки кем лучше быть — "совой" или "жаворонком"? Рассмотрим распространенные мифы.

Миф первый. Быть "жаворонком" полезнее для здоровья.

На самом деле полезнее для здоровья жить согласно собственным природным биоритмам. К примеру, "совам" даже есть хочется только ближе к обеду, поэтому им сложно запихнуть в себя завтрак в половине восьмого утра… На работу "совы" приходят сонные, а когда ложатся спать в одиннадцать, то мучаются от бессонницы. В итоге они зачастую спят всего несколько часов. А постоянное недосыпание — огромный стресс для организма, не говоря уж о "неправильном" питании.

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Кстати, по статистике "жаворонки" куда чаще "сов" страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, простудой и депрессивными состояниями. Возможно, это связано с тем, что биоритм "жаворонков" привязан к световому дню. Если нет дневного света, то организм входит в "спящий" режим, и любая деятельность вызывает физический и психологический дискомфорт.

Миф второй. "Жаворонки" более дисциплинированные и исполнительные работники, чем "совы".

Наоборот, ведь "совы" нисколько не зависят от солнечного света. Они могут плодотворно работать и глубокой ночью, тогда как "жаворонок" с наступлением сумерек начинает отчаянно зевать… Соответственно, производительность труда у "сов" выше, но только в том случае, если их не заставляют жить по режиму "жаворонков".

Миф третий. "Жаворонки" более успешны в карьере.

Считается, что "совы" более ленивы и потому не достигают карьерных высот. Однако статистика это опровергает. Просто у "жаворонков" больше развито левое полушарие мозга, ответственное за аналитические способности. Поэтому представители этой категории становятся математиками, финансистами, аналитиками. У "сов" же более развито правое полушарие, которое отвечает за творческие способности и образное мышление. Как известно, многие писатели, композиторы, художники трудятся именно по ночам. В том числе и те, кто знаменит. Также большинство богатых людей ведет именно "совиный" образ жизни.

Миф четвертый. "Жаворонков" больше, чем "сов".

Это неправда. Исследования показывают, что их на целых 15 процентов меньше, чем "ночных" людей! Просто мы живем в мире "жаворонков". Откуда же взялось убеждение в том, что правильнее быть именно "жаворонком"? Просто наши далекие предки были вынуждены вставать с восходом солнца и ложиться на закате, так как электричество в то время отсутствовало, а свечи или лучину приходилось экономить… К тому же тогда большая часть населения проживала в сельской местности, людям приходилось спозаранку ухаживать за скотиной, доить коров…

Прошли столетия, а большинство учреждений, даже городских, по-прежнему открывается в 8-9 часов утра. Может быть, сдвинуть начало рабочего дня хотя бы на 11? В это время "жаворонки" еще бодры и работоспособны, а "совы" уже проснулись…

Кстати, за рубежом при приеме на работу в некоторые компании в анкетах есть вопрос, какой режим дня предпочитает потенциальный сотрудник — например, любит ли он вставать рано или попозже. Это помогает распределять задания и использовать служащих с большей эффективностью. Так, исследования, проведенные американскими учеными, показали: из-за того, что 65 процентов работающего населения постоянно не высыпается, потери экономики составляют 18-20 миллиардов долларов в год.

Миф пятый. Все люди принадлежат либо к "совам", либо к "жаворонкам". Третьего не дано.

На самом деле есть и третья категория. Это аритмики, которые с легкостью способны подстроиться под любой режим суток. Если надо, они встанут в шесть утра, если надо, могут работать по ночам. И, как правило, смена ритмов происходит для них безболезненно. Это счастливые люди.

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Если вы из "совы" превратились в "жаворонка" и не испытываете при этом особого дискомфорта, то вы аритмик. Ведь наши биоритмы определяются природой, и ломать их небезопасно для здоровья.