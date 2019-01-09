Ученый: организм человека в космосе становится "чужим"

Мы доподлинно не знаем, а только предполагаем, во что может превратиться организм человека в условиях длительной невесомости. Прогнозировать можно с помощью соответствующих модельных экспериментов.
Об этом рассказала " Комсомольской правде" заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики Института медико-биологических проблем Елена Томиловская.
Как пояснила Елена Томиловская, в невесомости организм испытывает сильнейший стресс, который особенно "выбивает" центральную нервную систему, поскольку мозг совершенно не привык к хаосу. По словам эксперта, "острое состояние продолжается до недели, а затем начинается процесс хронической адаптации".
"Помните картины Эль Греко? На них вытянутые лица, удлиненные тела. Так вот — если космонавты не будут на орбите хотя бы по два часа в день заниматься физкультурой, они очень скоро превратятся в таких существ!", — сказала эксперт.
"Наша задача — препятствовать такой адаптации, потому что мы понимаем: космонавту предстоит возвращаться домой", — добавила Томиловская. По ее словам, если бы возвращаться не надо было, то организм стал бы серьезно меняться. В невесомости, например, не требуется мощного мышечного аппарата, который сформировался в борьбе с гравитацией. Кальция в костях столько не нужно, сильное сердце — тоже.
Люди станут отличаться от землян, это и есть эволюция, приспособление к условиям проживания, заметила ученая.
Некоторые ученые считают, что по пути к Марсу экипажам грозит слабоумие и даже потеря памяти, однако Елена Томиловская опровергает это утверждение. "На орбите постоянно проводятся исследования когнитивных функций космонавтов. Они не меняются" - сказала эксперт.
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