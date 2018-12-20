Российского космонавта допросят о порванном кабеле и дыре

20 декабря стало известно, что командира космического корабля "Союз МС-09" Сергея Прокопьева допросят силовые ведомства и служба безопасности Роскосмоса, по факту появление отверстия и разгерметизации космического корабля. Напомним, космонавт только что вернулся с Международной космической станции.

Источник в космическом агентстве поясняет, что допрос космонавта может состоятся уже в ближайшие несколько дней. Экипаж вернувшегося корабля доставил на землю вещественные доказательства, которые помогут специалистам определить причину появления отверстия. Также источник сообщает, что подобная беседа уже проводилась с другим космонавтом - Олегом Артемьевым, который вернулся на Землю в октябре текущего года.

Примечательно то, что во время обнаружения отверстия в российском космическом корабле на его борту находились Прокопьев и Артемьев. На других сегментах МКС находился один немецкий космонавт и три американских астронавта.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о возвращении российских космонавтов с МКС, а также публиковала информацию о проведении исследовательских работ в открытом космосе для изучения повреждений обшивки космического корабля "Союз МС-09".

Фото: Роскосмос

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