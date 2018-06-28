Ученые официально предупредили о конце света

На суд научного сообщества и обывателей представлена очередная версия гибели Земли. Как сообщает ren. tv, ряд экспертов убеждены, что конец света наступит гораздо позже, чем предсказывали племена майя. Новая дата — через 10 триллионов лет.

Фото: Fotodom.ru/Rex Features

Все начнется с угасания Солнца, что лишит человечество шанса на дальнейшее существование. В случае же, если после гибели Солнца Земля все-таки выживет, срок апокалипсиса сдвинется еще на 12 млрд лет.

Однако на протяжении этого времени Земля будет неотступно приближаться к концу своего существования. Старые звезды после исчезновения Солнца погаснут, Землю постепенно поглотят черные дыры, и всю Вселенную накроет тьма.

Впрочем, возможно, развязки не придется ждать так долго.

Как ранее писала "Правда.Ру", есть вариант развития событий, при котором все закончится уже в 2058 году.

В "убийцы" нашей планеты исследователями назначен астероид Круитни — квазиспутник Земли. Небесное тело двигается в резонансе 1 к 1 к орбите планеты и считается нестабильным.

Существует гипотеза, что в 2058 году астероид все-таки упадет на один из континентов нашей планеты или в океан. Но даже если его падение придется не на Землю, оно способно провоцировать падение других камней, воздействуя на их орбиту.

Астрономы добавляют, что если катастрофа случится в воде, то Землю ожидает цунами. Второй вариант — не сильно приятнее: падение астероида на сушу может поднять в небо пыль, которая перекроет жителям планеты Солнце.

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