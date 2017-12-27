Руководство мессенджера WhatsApp намерено отказаться от поддержки некоторых популярных операционных систем в 2018 году.
Как пишет об этом International Business Times, с 1 января 2018 года WhatsApp не будет работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 или старше, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10.
Ожидается, что отказ от поддержки будет проходить постепенно. Напомним, Facebook владеет мессенджером WhatsApp и социальной сетью для размещения фотографий и видео Instagram.
Сегодня у Facebook в Германии могут возникнуть нешуточные проблемы: местное Федеральное ведомство по картелям заподозрило, что компания злоупотребляет своим положением для сбора и обработки пользовательских данных.
По данным Deutsche Welle, пользователи часто не осведомлены об этом процессе сбора их персональной информации и не давали на него согласие. Не исключено, что в ближайшее время власти ФРГ заставят фейсбук уведомлять владельцев аккаунтов о возможности накопления и последующей переработки их данных.
Аналогичное требование выдвинуто во Франции к принадлежащему Facebook мессенджеру WhatsApp: теперь он должен получать разрешение пользователей на передачу их сведений "материнской" компании. На выполнение этого условия Национальная комиссия по вопросам информатики и свобод выделила месяц.
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