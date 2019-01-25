Россия увеличит количество иностранных студентов в два раза

25 января министр науки и высшего образования России Михаил Котюков рассказал журналистам, что государство планирует удвоить количество обучающихся в РФ иностранных студентов. Таким образом, уже через пять лет количество иностранных студентов увеличится до 600 тысяч человек.

Министр подчеркнул, что для такого скачка мало развивать только образовательные программы. Также необходимо усилить позиции молодежи на рынке трудоустройства, чтобы специалисты имели возможность применять свои навыки на практике, и получать конкурентноспособную оплату труда. Котюков заверил, что государство решил эту проблему, однако не сказал как именно.

Также Михаил Котюков рассказал о достижениях российской науки. По его словам, российские научные степени охотно признаются мировым научным сообществом. А университеты России динамично продвигаются по международным рейтингам, регулярно улучшая качество образования.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала исследование ВЦИОМа, из которого следует, что качество высшего образования в России улучшилось. 49% опрошенных российских студентов считают, что уровень образования в российских высших учебных заведениях вырос за последние 10 лет.

Фото: kremlin.ru

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