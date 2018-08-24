"Это не шутка": "Калашников" подтвердил намерение создать конкурента Tesla

Концерн "Калашников" действительно работает над электрическим концепт-каром CV-1. Информацию подтвердил пресс-секретарь предприятия Марк Разенков.

Он подчеркнул, что новость не шутка, информация, которую концерн хотел распространить, есть на сайте, отмечает "Говорит Москва".

Так, предприятие представило на форуме "Армия-2018" образец электрического концепт-кара CV-1, созданного на базе кузова ИЖ-21252 "Комби". Снимок творения "Калашникова" нашел живой отклик в социальных сетях, особенно много обсуждений возникло вокруг "экстерьера" машины.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в основу изобретения легли наработки концерна. Специалисты не скрывают, при создании они вдохновлялись "опытом мировых лидеров рынка". Также в "Калашникове" рассказали, мощность машины — 220 кВт, запас хода — 350 км. В планах сделать электрокар более быстрым, чем те, что ранее создавал концерн.

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