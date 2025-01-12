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Голубое солнце 1831 года: разгадана загадка фантомного извержения

3:11
Наука

Вы когда-нибудь задумывались, каково это — проснуться и увидеть голубое солнце? В 1831 году это могло быть реальностью. Почти 200 лет назад загадочные изменения климата и визуального облика Солнца потрясли мир, но причина этого явления оставалась неизвестной. Теперь, похоже, учёные из Университета Сент-Эндрюс нашли ответ.

Голубое солнце
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Голубое солнце

«Фантомное извержение»: что мы знаем?

Исследователи считают, что виновником стал «фантомный вулкан», извержение которого в 1831 году привело к глобальному похолоданию на 1°C. Этот период вошёл в историю как климатическая аномалия, вызвавшая изменение погодных условий, ухудшение урожаев и серьёзные социальные последствия.

До недавнего времени учёные лишь предполагали, что причиной было мощное вулканическое извержение, но конкретный вулкан оставался загадкой. В качестве кандидатов рассматривались вулкан Бабуян Кларо на Филиппинах и вулканический остров Фердинанда недалеко от Сицилии. Однако новое исследование указывает на вулкан, расположенный на необитаемом острове Симушир в Курильской гряде на Дальнем Востоке России.

Как разгадали тайну?

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, основывалось на анализе ледяных кернов.

"Мы проанализировали химический состав льда с высокой точностью, что позволило нам определить время извержения — весну-лето 1831 года. Также мы извлекли микроскопические фрагменты вулканического пепла," — рассказывает доктор Уилл Хатчисон, ведущий автор исследования.

Для подтверждения гипотезы учёным потребовалось международное сотрудничество с коллегами из России и Японии. Образцы пепла, собранные несколько десятилетий назад в районе Курил, идеально совпали с химическим составом пепла из ледяных кернов.

Почему извержение осталось незамеченным?

Курильские острова, как отмечают учёные, — малоизученный, но чрезвычайно активный вулканический регион. Извержение на Симушире произошло в изолированном месте, что могло объяснить, почему о нём не сохранилось документальных свидетельств.

"Момент, когда мы сопоставили два образца пепла и обнаружили совпадение, был настоящим моментом эврики. Это было невероятно," — делится Хатчисон.

Почему это важно?

Извержение 1831 года напомнило миру, что вулканическая активность может существенно повлиять на глобальный климат. Фантомное извержение вызвало не только изменения в атмосфере, но и серьёзные экономические и социальные последствия.

Доктор Хатчисон завершает исследование важным предупреждением:

"Подобных вулканов очень много, и это показывает, насколько сложно предсказать, когда и где может произойти следующее масштабное извержение."

Уточнения

Кури́льские острова́  также известные как Кури́лы, — цепь островов вулканического происхождения между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, отделяющая Охотское море от Тихого океана чуть выпуклой в сторону океана дугой.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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