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Почему военные до сих пор используют ГАЗ, ЗИЛ и КамАЗ

Авто

Армия до сих пор использует вроде бы старые модели грузовиков, типа ГАЗ, ЗИЛ и КамАЗ.

военный камаз
Фото: мультимедиа обороны by Кирилл Киселев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
военный камаз

А почему же советская техника так и не вышла в тираж? Разберёмся.

Простота и надёжность

Эти грузовики крайне просты в обслуживании. Механика, минимум электроники — что особенно важно в боевых условиях, где нет автосервиса под рукой.

Их можно починить "в поле" с кувалдой и проволокой. Это огромный плюс в армии.

Массовость и привычность

Эти модели производились десятками (а то и сотнями) тысяч с 60-х годов. Вся инфраструктура уже заточена под них: запчасти, инструкции, обученный персонал.

Армейские склады до сих пор полны запчастей к этим машинам.

Универсальность

КамАЗ и ЗИЛ-131, например, можно встретить в виде тягачей, топливозаправщиков, радиостанций, штабных машин, передвижных кухонь и медпунктов.

ГАЗ-66 ("шишига") — вообще универсальный вездеход, идеальный для бездорожья.

Экономия

Новые военные грузовики стоят дорого, особенно с современной электроникой и импортными комплектующими. Старые машины уже списаны с баланса или произведены давно — использовать их дешевле, чем закупать новые.

Подходят для большинства задач

Для перевозки солдат, грузов, буксировки орудий — старые машины вполне справляются. Они не хуже "Хамви", если нужно просто ехать по грязи с прицепом.

А почему их не заменили до конца?

Заменяют — медленно, но идет процесс. В армию поступают новые машины, например:

  • КамАЗ "Мустанг"
  • Урал-4320 в новых модификациях
  • Тайфун-К и Тайфун-У — броневики нового поколения.

Но полностью отказаться от старых ГАЗов и ЗИЛов сложно — они до сих пор "работают".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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