Почему военные до сих пор используют ГАЗ, ЗИЛ и КамАЗ

Армия до сих пор использует вроде бы старые модели грузовиков, типа ГАЗ, ЗИЛ и КамАЗ.
А почему же советская техника так и не вышла в тираж? Разберёмся.
Простота и надёжность
Эти грузовики крайне просты в обслуживании. Механика, минимум электроники — что особенно важно в боевых условиях, где нет автосервиса под рукой.
Их можно починить "в поле" с кувалдой и проволокой. Это огромный плюс в армии.
Массовость и привычность
Эти модели производились десятками (а то и сотнями) тысяч с 60-х годов. Вся инфраструктура уже заточена под них: запчасти, инструкции, обученный персонал.
Армейские склады до сих пор полны запчастей к этим машинам.
Универсальность
КамАЗ и ЗИЛ-131, например, можно встретить в виде тягачей, топливозаправщиков, радиостанций, штабных машин, передвижных кухонь и медпунктов.
ГАЗ-66 ("шишига") — вообще универсальный вездеход, идеальный для бездорожья.
Экономия
Новые военные грузовики стоят дорого, особенно с современной электроникой и импортными комплектующими. Старые машины уже списаны с баланса или произведены давно — использовать их дешевле, чем закупать новые.
Подходят для большинства задач
Для перевозки солдат, грузов, буксировки орудий — старые машины вполне справляются. Они не хуже "Хамви", если нужно просто ехать по грязи с прицепом.
А почему их не заменили до конца?
Заменяют — медленно, но идет процесс. В армию поступают новые машины, например:
Но полностью отказаться от старых ГАЗов и ЗИЛов сложно — они до сих пор "работают".
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