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Просто забудьте про магазинные удобрения: попробуйте это секретное средство для гортензий

2:15
Садоводство

Если вы хотите, чтобы гортензия радовала вас пышными соцветиями весь сезон, нужно не только поливать, но и правильно удобрять растение. Это несложный, но очень важный этап ухода. Простой и недорогой способ подкормки с помощью хлебных корок сделает ваш куст настоящей звездой сада.

Гортензия
Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гортензия

Удобрение на основе хлебных корок: просто и эффективно

Оказывается, весной для гортензий существует уникальное и доступное удобрение, которое поможет раскрыться этим красавицам в полном объеме. Нужно всего лишь замочить несколько черствых кусочков хлеба в теплой воде и подождать, пока они не заквасятся. После этого раствор можно вылить под кусты. Чтобы упростить задачу, можно просто закопать хлеб прямо под гортензии и полить. Это простой, но удивительно эффективный способ.

Как это работает

Такое удобрение имеет несколько ключевых преимуществ:

  • Подкисление почвы. Гортензии любят кислую почву, и хлебный раствор помогает снизить pH. Это способствует лучшему усвоению питательных веществ.
  • Обогащение почвы. Во время ферментации хлебные корки выделяют органические кислоты, которые способствуют растворению минералов в почве, делая их доступными для корней растения.
  • Богатство микроэлементов. Хлеб содержит калий, магний и фосфор, которые необходимы для обильного цветения и здорового роста.

Когда удобрять гортензии

Лучшее время для подкормки — ранняя весна, когда растение начинает активно расти. Самый подходящий момент — середина апреля, когда температура почвы достигает около 10 °C. Для максимального эффекта рекомендуется повторить подкормку через 3-4 недели, перед образованием цветочных бутонов.

Результат? Гортензии, цветущие всё лето

После такой подкормки гортензии порадуют вас огромными, до 30 см в диаметре, бутонами, которые будут украшать ваш сад до самого конца лета. Простой и доступный способ ухода за растениями, который обязательно стоит попробовать.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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