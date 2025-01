Ледяной керн возрастом 1,2 миллиона лет добыт в Антарктиде

Благодаря недавно добытому ледяному керну учёные надеются глубже понять, как изменялись уровни парниковых газов, химические вещества и пыль в атмосфере Земли. Этот прорыв стал возможен благодаря проекту Beyond EPICA, который координируется итальянским гляциологом Карло Барбанте. Барбанте также возглавляет Институт полярных исследований в Национальном исследовательском совете Италии, — сообщает AP.

Новый этап исследований в Антарктиде

Ранее команда Beyond EPICA уже изучила ледяной керн возрастом около 800 000 лет. На этот раз, за четыре летних сезона, учёные пробурили скважину глубиной 2,8 километра на базе Little Dome C, недалеко от исследовательской станции Конкордия. Средняя температура в этом районе составляла около минус 35 градусов Цельсия.

Итальянский исследователь Федерико Ското, один из гляциологов, завершивших бурение в январе, отметил значимость этого события:

"Это был потрясающий момент для нас, когда мы достигли коренной породы," - сказал он. Анализ изотопов показал, что возраст льда составляет по меньшей мере 1,2 миллиона лет.

Парниковые газы: уроки прошлого

Данные, полученные из предыдущего керна EPICA, показали, что концентрации парниковых газов, таких как углекислый газ и метан, даже в самые тёплые периоды последних 800 000 лет, никогда не превышали уровни, наблюдаемые с начала промышленной революции.

"Сегодня мы видим концентрации углекислого газа на 50% выше, чем самые высокие значения за последние 800 000 лет," - подчеркнул Барбанте.

Европейская инициатива

Проект Beyond EPICA финансируется Европейским союзом при поддержке стран континента, а Италия координирует его выполнение.

Работа учёных вызвала энтузиазм у многих климатологов, включая Ричарда Элли из Университета Пенсильвании. Элли, недавно награждённый Национальной медалью науки за исследования ледяных покровов, подчеркнул важность таких проектов:

"Эти достижения помогают нам лучше понять климат прошлого и вклад человечества в изменение климата сегодня. Кроме того, достижение коренной породы открывает новые возможности для изучения истории Земли," - отметил он.

Значение открытия

Бурение до коренной породы в районе Little Dome C — это не только шаг вперёд в изучении климата, но и шанс заглянуть в более ранние этапы истории Земли. Полученные данные помогут учёным ответить на важные вопросы о прошлом климата и его изменениях, связанных с деятельностью человека.

Элли добавил:

"Это действительно невероятное достижение. Мы узнаем потрясающие вещи."

Уточнения

Ледяные керны — керны, взятые из ледяного щита, чаще всего изо льда полярных ледяных шапок в Антарктике, Гренландии или высокогорных ледников.



Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.