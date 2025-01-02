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Скандинавы появились в Британии задолго до викингов и англосаксов

2:17
Наука

Знали ли вы, что скандинавы появились в Британии задолго до эпохи викингов и англосаксов? Новое исследование, основанное на анализе ДНК древнего римлянина, найденного в Йорке, раскрывает неожиданные факты о ранних миграциях. Ученые установили, что 25% генетического наследия этого мужчины происходит из Скандинавии.

Шлемы викингов
Фото: Viking Arms and Armor by Helgi Halldórsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шлемы викингов

Ранние миграции

До сих пор считалось, что скандинавы начали активно прибывать в Британию в V веке вместе с англосаксами. А викинги, согласно записям, впервые атаковали монастырь на Линдисфарне в 793 году. Однако исследование предполагает, что скандинавские корни могли быть здесь задолго до этого.

Доктор Лео Шпейдель из японского исследовательского института Riken, первый автор исследования, пояснил: "Мы обнаружили, что часть скандинавской генетики уже присутствовала в Британии до прихода англосаксов".

Новый метод анализа ДНК

В работе использован инновационный метод, который фокусируется на недавних мутациях в геномах. Вместо анализа всех генетических различий исследователи сосредоточились на мутациях, возникших за последние 30 тысяч лет. Это позволило более точно проследить родственные связи между генетически схожими популяциями.

Два направления

Исследование охватило более 1500 геномов жителей Европы первого тысячелетия. Ученые выявили две основные волны миграции из Северной Германии и Скандинавии в Центральную, Восточную и Западную Европу. Однако было обнаружено и нечто удивительное — обратное движение: миграция в Скандинавию около 500-800 годов нашей эры. Это изменило генетический облик региона в эпоху викингов.

Экспансия викингов

Исследование проливает свет и на экспансию викингов. Например, анализ ДНК останков из двух массовых захоронений в Британии показал, что они принадлежали выходцам из Южной Скандинавии. Это подтверждает гипотезу о том, что эти люди были викингами, погибшими вдали от дома.

Уточнения

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII—XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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