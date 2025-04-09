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Гробница на дне за 5 миллиардов: что мешает поднять Титаник — самую дорогую катастрофу в истории

2:16
Наука

Почти четыре десятилетия назад, в 1985 году, были найдены обломки самого известного лайнера в истории — "Титаника". Но вот парадокс: с тех пор ни одна страна, ни одна компания даже не попыталась поднять корабль или хотя бы его части. Почему?

Затоновший корабль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Затоновший корабль

Шансы на спасение были минимальны

Катастрофа произошла в ночь на 15 апреля 1912 года. Столкновение с айсбергом, разлом корпуса и почти три часа агонии. Из 3 464 человек спаслись только 1 178. Экипаж и большинство пассажиров не выжили. Спасательная "Карпатия" просто не успела — шла издалека, максимум 14 узлов. К моменту прибытия лайнер уже исчез под водой.

Почему не спасли больше

На борту было всего 20 шлюпок. По нормам того времени — допустимо. Закон опирался на тоннаж судна, а не на число людей. Инженеры хотели установить 48 шлюпок, но владельцы из "White Star Line" решили: "и так сойдёт". Больше шлюпок — меньше обзор, а значит, хуже продаётся круиз. Без давления со стороны конструкторов шлюпок было бы ещё меньше.

Почему его до сих пор не подняли

Идея поднимать останки звучит красиво, но реализация — фантастически дорогая. Не технически невозможная, но бессмысленно затратная. Пример — американский проект "Азориан". ЦРУ в 1970-х подняло со дна фрагмент советской подлодки. Стоимость — около 800 млн долларов (по нынешнему курсу — до 5 млрд). Делалось это ради ядерных торпед и кодов, а не ради символизма.

"Титаник" — это культурный памятник, но не стратегический объект. Потратить миллиарды ради нескольких тонн проржавевшего металла? Нет ни смысла, ни выгоды.

Кто же его нашёл

Роберт Баллард, капитан ВМС США в отставке. Он не только нашёл "Титаник", но и позже обнаружил "Бисмарк" и авианосец "Йорктаун". Но даже он понимал: трогать затонувший лайнер — почти святотатство.

Уточнения

"Тита́ник" (англ. RMS Titanic) — британский трансатлантический грузопассажирский и почтовый пароход, второй лайнер класса "Олимпик" компании "White Star Line".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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