Красиво, чисто, без грядок: сад в стиле минимализм за 3 шага

Забудьте про тяпку, ведра и бесконечную прополку. Если вы мечтаете об участке, который радует глаз, но не требует жертв — сад в стиле минимализм станет отличным решением. Всего три продуманных шага — и вы получите ухоженное, стильное пространство, не превращая дачу в сельхозугодья.
Минимализм — это не "голое поле". Это продуманное открытое пространство с аккуратной геометрией. Начинаем с газона: плотного, зеленого, без проплешин. Он должен покрывать весь участок, за исключением дорожек и площадок. Никакой голой земли!
Периметр: вместо обычного забора — живая изгородь. Пока кустарники растут, можно поставить временную сетку.
Дорожки: четкие линии, прямые формы. Материалы — дерево, плитка, бетон. Главное — лаконичность.
Акценты: одно яркое дерево, аккуратная клумба или выразительный куст. Главное правило — ничего лишнего в центре.
Газонные травы:
Овсянница овечья — плотные зелёные пучки, не боится сырости
Овсянница красная — растёт везде, некапризна
Мятлик луговой — плотный, но не любит кислую почву
Райграс — быстрорастущий, но требует обновления раз в 5 лет
Клевер — растёт сам, не просит воды
Кустарники: Для изгородей и оформления границ подойдут:
Спирея
Форзиция
Снежноягодник
Рододендрон
Цветы: Ярких клумб не будет. Добавьте немного лаванды, герани или других однотонных растений — не более 10% от общей площади. Это тонкий штрих, а не центр внимания.
Выбирайте мебель с прямыми линиями, без декоративных завитушек. Цвет — близкий к фасаду дома. Материалы подбирайте под окружение: к дереву — дерево, к металлу — металл.
Это не просто стулья и стол. Это часть ландшафта.
Ландша́фт — конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам. Согласно географическому словарю Института географии Российской Академии наук, географический ландшафт представляет собой однородную по происхождению и развитию территорию, с присущими ей специфическими природными ресурсами.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.