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Красиво, чисто, без грядок: сад в стиле минимализм за 3 шага

2:13
Садоводство

Забудьте про тяпку, ведра и бесконечную прополку. Если вы мечтаете об участке, который радует глаз, но не требует жертв — сад в стиле минимализм станет отличным решением. Всего три продуманных шага — и вы получите ухоженное, стильное пространство, не превращая дачу в сельхозугодья.

Красивый сад
Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивый сад

Шаг 1. Планировка: просто — не значит пусто

Минимализм — это не "голое поле". Это продуманное открытое пространство с аккуратной геометрией. Начинаем с газона: плотного, зеленого, без проплешин. Он должен покрывать весь участок, за исключением дорожек и площадок. Никакой голой земли!

Периметр: вместо обычного забора — живая изгородь. Пока кустарники растут, можно поставить временную сетку.

Дорожки: четкие линии, прямые формы. Материалы — дерево, плитка, бетон. Главное — лаконичность.

Акценты: одно яркое дерево, аккуратная клумба или выразительный куст. Главное правило — ничего лишнего в центре.

Шаг 2. Растения: только те, что украшают и не требуют ухода

Газонные травы:

  • Овсянница овечья — плотные зелёные пучки, не боится сырости

  • Овсянница красная — растёт везде, некапризна

  • Мятлик луговой — плотный, но не любит кислую почву

  • Райграс — быстрорастущий, но требует обновления раз в 5 лет

  • Клевер — растёт сам, не просит воды

Кустарники: Для изгородей и оформления границ подойдут:

  • Спирея

  • Форзиция

  • Снежноягодник

  • Рододендрон

Цветы: Ярких клумб не будет. Добавьте немного лаванды, герани или других однотонных растений — не более 10% от общей площади. Это тонкий штрих, а не центр внимания.

Шаг 3. Мебель: как продолжение архитектуры

Выбирайте мебель с прямыми линиями, без декоративных завитушек. Цвет — близкий к фасаду дома. Материалы подбирайте под окружение: к дереву — дерево, к металлу — металл.

Это не просто стулья и стол. Это часть ландшафта.

Уточнения

Ландша́фт — конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам. Согласно географическому словарю Института географии Российской Академии наук, географический ландшафт представляет собой однородную по происхождению и развитию территорию, с присущими ей специфическими природными ресурсами.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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