Вас лижет собака: узнайте, что она на самом деле пытается сказать

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда собака облизывает вам руки или лицо, это кажется просто милым жестом. Но за этим действием почти всегда стоит нечто большее, чем простая симпатия. Язык - главный инструмент общения у псов с самого рождения, и с возрастом они начинают использовать его и для общения с человеком.

Фото: flickr.com by aubree clark, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бернский зенненхунд

Зачем собака вас лижет: 7 причин, о которых вы точно не думали

1. Знак любви и благодарности

Щенки познают мир через прикосновения, а мать вылизывает их, проявляя заботу. Повзрослев, собака переносит этот жест на хозяина, демонстрируя доверие, преданность и сильную привязанность.

2. Сбор информации о вас

Вы нанесли крем, ели бутерброд или вернулись с улицы — всё это собака "чувствует" языком. Лизание помогает ей узнать, где вы были, что ели и с кем контактировали. Это настоящая проверка "человеческих новостей".

3. Хитрый способ выпросить вкусняшку

Собака быстро запоминает, что ваши пальцы пахнут едой после готовки. Она будет их облизывать в надежде получить угощение или найти крошки.

4. Приглашение к игре

Если вы смеётесь или гладите пса в ответ на облизывание, он воспринимает это как начало веселья. Со временем такой ритуал превращается в форму общения и приглашение повеселиться.

5. Так собака справляется со стрессом

При страхе или волнении (например, во время грозы) питомец может начинать лизать себя или вас — это способ снизить напряжение и получить поддержку через телесный контакт.

6. Молчаливый сигнал о проблеме

Если собака постоянно лижет один и тот же участок тела, это может быть связано с зудом, болью или даже внутренней травмой. Так питомец обращает ваше внимание на дискомфорт.



7. Признание вашего авторитета

В собачьих стаях облизывание — знак покорности. Если дома возникло напряжение, собака может лизнуть вас, как бы напоминая: "Ты — главный".

Стоит насторожиться, если:

частота облизывания внезапно увеличилась;

питомец стал апатичным или потерял аппетит.

В этом случае не откладывайте визит к ветеринару. Иногда достаточно больше ласки или пересмотра распорядка дня, чтобы поведение вернулось в норму. Главное — быть внимательным.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



