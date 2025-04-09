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Вас лижет собака: узнайте, что она на самом деле пытается сказать

2:32
Зоосфера

Когда собака облизывает вам руки или лицо, это кажется просто милым жестом. Но за этим действием почти всегда стоит нечто большее, чем простая симпатия. Язык - главный инструмент общения у псов с самого рождения, и с возрастом они начинают использовать его и для общения с человеком.

Бернский зенненхунд
Фото: flickr.com by aubree clark, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бернский зенненхунд

Зачем собака вас лижет: 7 причин, о которых вы точно не думали

1. Знак любви и благодарности

Щенки познают мир через прикосновения, а мать вылизывает их, проявляя заботу. Повзрослев, собака переносит этот жест на хозяина, демонстрируя доверие, преданность и сильную привязанность.

2. Сбор информации о вас

Вы нанесли крем, ели бутерброд или вернулись с улицы — всё это собака "чувствует" языком. Лизание помогает ей узнать, где вы были, что ели и с кем контактировали. Это настоящая проверка "человеческих новостей".

3. Хитрый способ выпросить вкусняшку

Собака быстро запоминает, что ваши пальцы пахнут едой после готовки. Она будет их облизывать в надежде получить угощение или найти крошки.

4. Приглашение к игре

Если вы смеётесь или гладите пса в ответ на облизывание, он воспринимает это как начало веселья. Со временем такой ритуал превращается в форму общения и приглашение повеселиться.

5. Так собака справляется со стрессом

При страхе или волнении (например, во время грозы) питомец может начинать лизать себя или вас — это способ снизить напряжение и получить поддержку через телесный контакт.

6. Молчаливый сигнал о проблеме

Если собака постоянно лижет один и тот же участок тела, это может быть связано с зудом, болью или даже внутренней травмой. Так питомец обращает ваше внимание на дискомфорт.


7. Признание вашего авторитета

В собачьих стаях облизывание — знак покорности. Если дома возникло напряжение, собака может лизнуть вас, как бы напоминая: "Ты — главный".

Стоит насторожиться, если:

  • частота облизывания внезапно увеличилась;
  • питомец стал апатичным или потерял аппетит.

В этом случае не откладывайте визит к ветеринару. Иногда достаточно больше ласки или пересмотра распорядка дня, чтобы поведение вернулось в норму. Главное — быть внимательным.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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