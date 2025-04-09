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Простая весенняя обрезка, которая заставит ежевику плодоносить как на дрожжах

2:00
Садоводство

Обрезка ежевики весной — обязательная часть ухода за этим капризным, но очень урожайным кустарником. Правильная обрезка помогает не только омолодить куст, но и добиться максимального плодоношения летом. Особенно это важно в нашем климате, где зимы могут сильно повредить побеги.

Ежевика
Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ежевика

Почему обрезка так важна

Без регулярной обрезки ежевика быстро превращается в непроходимую чащу, где мало солнца и почти не формируются ягоды. Старые, загущающие и повреждённые ветки мешают воздухообмену и становятся рассадником болезней. А вот правильно сформированный куст — это не только красиво, но и эффективно: ягоды крупнее, их легче собирать, а сам куст лучше переносит зиму.

Когда начинать обрезку

Весной, как только сойдёт снег и установится стабильно плюсовая температура. Оптимально — конец марта или начало апреля. Важно не тянуть: чем позже вы начнёте, тем выше риск навредить растущим почкам и ослабить растение перед цветением.

Что удалять и как формировать куст

Обрезка начинается с ревизии: удалите все подмёрзшие, сухие и сломанные ветки. Затем избавьтесь от побегов, которые растут внутрь куста или слишком близко друг к другу. На кусте оставляют 4-6 самых сильных и здоровых стеблей — их и нужно подвязать к шпалере.

Далее укорачивают боковые ответвления на высоте 30-40 см. Именно на них будут завязываться плоды. Остальные удаляют под корень.

Если сорт ежевики стелющийся, важно направить побеги вдоль шпалеры, чтобы солнечный свет равномерно попадал на всю крону.

После обрезки

После обрезки куст можно подкормить азотным удобрением — это поможет активизировать рост. Также не забудьте замульчировать почву, чтобы сохранить влагу и защитить корни от перепадов температур.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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