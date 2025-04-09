Густой, как сметана, но без вреда: чем греческий йогурт полезнее обычного

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Греческий йогурт — это не просто модная альтернатива привычным молочным продуктам. Это универсальный помощник: заменяет майонез в салате, держит в тонусе кишечник, насыщает белком, при этом почти не содержит сахара. Он уже давно стал звездой среди тех, кто заботится о здоровье и фигуре — и не зря.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йогурт

Что это вообще за йогурт такой

В отличие от обычного, греческий йогурт проходит дополнительную фильтрацию — из него удаляют сыворотку, что делает его густым, насыщенным и почти без сахара. По консистенции он напоминает жирную сметану, но по пользе с ней даже не сравнить.

Вот чем он хорош:

Кальций: в одной порции — до 16% суточной нормы.

Белок: насыщает и помогает держать чувство сытости.

Пробиотики: поддерживают здоровье микрофлоры кишечника.

Польза для сердца: снижает "плохой" холестерин и поддерживает баланс глюкозы, особенно важный для диабетиков.

Как выбрать йогурт с пользой, а не с сахаром:

По жирности. Обезжиренный (0,1%) — тем, кто следит за холестерином.

Жирный (1,5-2%) — в качестве сытного перекуса. По сахару. Ищи йогурт без добавок, особенно фруктовых.

Проверяй состав — в натуральном продукте сахара почти нет. По белку. Высокобелковый — отличный выбор для тех, кто тренируется или хочет "подкормить" мышцы.

Норма — 0,8 г белка на 1 кг веса в день.

Плюс: йогурт легко включить в рацион — он подходит и к завтраку, и к заправке салатов, и в качестве основы для соуса. Или просто ложкой — вкусно и полезно.

Уточнения

Фильтрованный йогурт йогуртовый сыр, ла̀банэ (араб. لبنة‎, ивр. לבנה‎) дахи, болг. цедено кисело мляко или греческий йогурт — тип йогурта, сцеженного через ткань или бумажный фильтр с целью устранения сыворотки, что придаёт среднюю консистенцию между йогуртом и сыром, сохраняя характерный кислый вкус йогурта. Греческий йогурт напоминает сметану.

