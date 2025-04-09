Густой, как сметана, но без вреда: чем греческий йогурт полезнее обычного

Греческий йогурт — это не просто модная альтернатива привычным молочным продуктам. Это универсальный помощник: заменяет майонез в салате, держит в тонусе кишечник, насыщает белком, при этом почти не содержит сахара. Он уже давно стал звездой среди тех, кто заботится о здоровье и фигуре — и не зря.
В отличие от обычного, греческий йогурт проходит дополнительную фильтрацию — из него удаляют сыворотку, что делает его густым, насыщенным и почти без сахара. По консистенции он напоминает жирную сметану, но по пользе с ней даже не сравнить.
Вот чем он хорош:
Кальций: в одной порции — до 16% суточной нормы.
Белок: насыщает и помогает держать чувство сытости.
Пробиотики: поддерживают здоровье микрофлоры кишечника.
Польза для сердца: снижает "плохой" холестерин и поддерживает баланс глюкозы, особенно важный для диабетиков.
По жирности.
Обезжиренный (0,1%) — тем, кто следит за холестерином.
Жирный (1,5-2%) — в качестве сытного перекуса.
По сахару.
Ищи йогурт без добавок, особенно фруктовых.
Проверяй состав — в натуральном продукте сахара почти нет.
По белку.
Высокобелковый — отличный выбор для тех, кто тренируется или хочет "подкормить" мышцы.
Норма — 0,8 г белка на 1 кг веса в день.
Плюс: йогурт легко включить в рацион — он подходит и к завтраку, и к заправке салатов, и в качестве основы для соуса. Или просто ложкой — вкусно и полезно.
Фильтрованный йогурт йогуртовый сыр, ла̀банэ (араб. لبنة, ивр. לבנה) дахи, болг. цедено кисело мляко или греческий йогурт — тип йогурта, сцеженного через ткань или бумажный фильтр с целью устранения сыворотки, что придаёт среднюю консистенцию между йогуртом и сыром, сохраняя характерный кислый вкус йогурта. Греческий йогурт напоминает сметану.
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