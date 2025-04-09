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Даже тесная лоджия может дышать свободно — вот что для этого нужно

1:34
Недвижимость

Балкон — не временное хранилище старых лыж и поломанных табуреток. Он может стать местом силы: мини-кабинетом, зоной отдыха или даже маленькой лаунж-гостиной. Но часто всё заканчивается тем, что туда "временно" складывают всё, что жалко выбросить. И вот что в итоге мешает сделать из балкона красивое пространство.

Девушка читает на балконе
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Девушка читает на балконе

Ошибка 1: Хлам заходит первым

Чем больше вещей "на потом", тем меньше шансов на уют. Если балкон превращён в свалку ненужного — никакой декор не спасёт. И даже уютное кресло потеряется среди старых коробок и сушилок.

Ошибка 2: Неподходящие материалы

Балкон — не то место, где стоит экономить на отделке. Дешёвые панели быстро выцветают и коробятся. Лучше использовать те же материалы, что и в основном строении. Они будут гармонично смотреться и прослужат дольше.

Ошибка 3: "Отапливаем" как умеем

Да, балкон хочется утеплить. Но выносить туда радиаторы отопления нельзя — это нарушает строительные нормы. Используйте безопасные утеплители и инфракрасные обогреватели, если нужно.

Ошибка 4: Громоздкая мебель

Кресло-трон на балконе? Звучит уютно, но на практике — громоздко. Чем компактнее мебель, тем просторнее будет казаться даже крошечная лоджия.

Ошибка 5: Декор "во все поля"

Даже милые детали могут перегрузить пространство. Лучше — минимализм, особенно если балкон небольшой.

Уточнения

Ло́джия (итал. loggia — беседка, крытая галерея, от лат. logeum — подмостки, помост театральной сцены) — галерея, чаще с аркадой на колоннах, открытая с одной, реже с двух (угловая лоджия), сторон.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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