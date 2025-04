Ferrari кусает локти: Ферстаппен снова на вершине после Гран-при Японии — пресса в восторге

После воскресного Гран-при Японии мировая пресса единогласно воспевает триумфальное возвращение Макса Ферстаппена на вершину Формулы-1.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Гоночный автомобиль

Победа на трассе в Сузуке, первая в сезоне 2025 года и уже 64-я в его карьере, стала настоящим мастер-классом от четырехкратного чемпиона мира. Голландец, стартовав с поула, не дал ни единого шанса соперникам — Ландо Норрису и Оскару Пиастри из McLaren, которые не смогли приблизиться к нему ни по темпу, ни по стратегии.

Британские издания единодушны в оценке — Ферстаппен продемонстрировал абсолютное доминирование. The Telegraph отмечает его безупречный старт и уверенную победу, благодаря которой он приблизился к Норрису в чемпионской гонке. The Daily Mail называет выступление Ферстаппена "шедевром", подчеркивая, что он не допустил ни одной ошибки, а The Independent обращает внимание на напряжённую борьбу в пит-лейн и стабильную форму Макса в Японии, где он выиграл уже в четвёртый раз подряд.

Итальянская пресса акцентирует внимание на превосходстве голландца и неудаче Ferrari. Gazzetta dello Sport пишет, что "ничто не сравнится с Максом. Tuttosport восхищается "Супер Ферстаппеном" и сетует на отсутствие Ferrari на подиуме.

В Испании комментарии приобретают ещё более экспрессивный характер. Mundo Deportivo говорит, что Ферстаппен преподал Норрису настоящий урок чемпионского мастерства, а Marca называет его "монстром", подчёркивая, что, несмотря на менее конкурентоспособную машину, он смог превзойти McLaren как по стратегии, так и по хладнокровию.

Ферстаппен, возможно, и начал сезон не столь ярко, как ожидалось, но его выступление в Сузуке — это чёткий сигнал: чемпион вернулся и готов бороться за пятую корону.

Уточнения

Формула-1 — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).