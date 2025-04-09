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ТОП-5 легковушек СССР для первого опыта вождения

2:34
Авто

В СССР получение водительских прав было настоящим событием. И вот, заветное удостоверение в кармане, сердце бьётся, руки немного дрожат — пора садиться за руль.

ГАЗ-21 «Волга»
Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ГАЗ-21 «Волга»

Но какую машину выбрать для первых шагов на дороге?

В те годы выбор был ограничен, зато каждая модель имела свой характер. Некоторые машины прощали ошибки, другие учили уважению к технике. Вот ТОП-5 самых подходящих легковушек СССР для начинающего водителя.

1. ЗАЗ-968 "Запорожец"

Почему:

  • Компактный, манёвренный, с простейшей механикой
  • Прост в управлении, легко чинится
  • Идеален для отработки базовых навыков: трогание с места, повороты, парковка.

Сломался? Починишь сам, даже без гаража.

2. ВАЗ-2101 "Копейка"

Почему:

  • Легендарная надёжность, мягкое сцепление, хорошая управляемость.
  • Учебный автомобиль №1 в 70-80-х.
  • Настоящая школа водителя: всё понятно, всё чувствуется.

Сдал на права на копейке — готов к жизни.

3. Москвич-412

Почему:

  • Чуть "потяжелее" в управлении, зато даёт реальное понимание дороги.
  • Надёжный, выносливый, с характером.
  • Часто использовался в автошколах и "вторыми машинами" в семье.

Готовит к вождению в суровых условиях.

4. ГАЗ-21 "Волга"

Почему:

  • Не для каждого новичка, но если повезло — учит аккуратности и уважению к габаритам.
  • Большая, комфортная, мягкая — но требует точности.
  • Превосходна для спокойного, плавного вождения.

За рулём "Волги" — ты не просто учишься, ты будто вступаешь в элиту.

5. ВАЗ-2106

Почему для новичка:

  • Развитие "копейки" с улучшенным комфортом.
  • Простой в обслуживании, легко управляется, отлично ведёт себя на дороге.
  • Часто был первой семейной машиной для многих в 80-90-е.

Если начинал с "шестёрки" — считай, повезло.

Первые километры за рулём остаются в памяти навсегда. И пусть в СССР не было огромного выбора, зато те машины, что были, учили водить по-настоящему: чувствовать сцепление, слушать двигатель, понимать габариты. На этих машинах закалялся характер водителя — и рождалась настоящая любовь к дороге.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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