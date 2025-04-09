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Она родилась без матки, но стала мамой: невероятная история из Лондона

4:09
Здоровье

Это стало первым случаем рождения ребёнка после пересадки матки в Великобритании — событие, которое уже называют настоящим медицинским прорывом и надеждой для тысяч женщин.

Младенец в роддоме с биркой
Фото: flickr.com by Nana B Agyei, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Младенец в роддоме с биркой

36-летняя Грейс Дэвидсон из северного Лондона родила дочь по имени Эми Изабель - имя она получила в честь двух женщин: тёти и хирурга, сыгравших ключевую роль в её появлении на свет. Трансплантацию матки Грейс перенесла в 2023 году, донором стала её старшая сестра Эми Пёрди, 42-летняя мать двоих детей.

"Когда я впервые взяла Эми на руки, я испытала настоящий шок. Было трудно поверить, что она реальна. Теперь кажется, что внутри стало что-то полнее — как будто часть меня наконец нашла своё место", — поделилась Грейс.

Девочка появилась на свет с помощью планового кесарева сечения 27 февраля 2025 года в больнице Queen Charlotte's and Chelsea Hospital в Лондоне. Вес при рождении — 4,5 фунта (около 2 кг), ребёнок был немного недоношенным, что заранее планировалось ради безопасных условий родов.

Муж Грейс, 37-летний Ангус Дэвидсон, не скрывал эмоций:

"Когда мы её увидели — это был невероятный момент. Мы оба просто расплакались. Это было ощущение полного счастья. Мы очень долго шли к этому", — признался Дэвидсон.

От редкого диагноза к родительству

Грейс родилась с редким синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера (MRKH) - это врождённое состояние, при котором у женщин отсутствует или недоразвита матка, хотя яичники функционируют нормально. Около 1 из 5 000 женщин рождается с этим синдромом.

До трансплантации Грейс и её муж прошли ЭКО, в ходе которого было создано и заморожено 7 эмбрионов. После успешной операции в феврале 2023 года один из эмбрионов был подсажен. И спустя несколько месяцев началась долгожданная беременность.

"Рождение племянницы — это было абсолютно того сто́ит", — сказала донор и сестра Грейс.

Медицинский прорыв, который может изменить жизни

Врачи, стоявшие у истоков этой истории, отмечают масштаб происходящего. Профессор из Womb Transplant UK, а также хирург-гинеколог из Imperial College Healthcare Ричард Смит назвал момент родов "по-настоящему волнующим".

"Мы очень долго шли к этому, и когда мне предложили подержать малышку на руках — это был самый волнительный момент за весь день", — отметил он.

Вторая ключевая фигура операции — Изабель Кирога, трансплантолог из Oxford University Hospitals, призналась, что давление было колоссальным:

"Это очень сложная операция. Но когда ты видишь результат — всё окупается", — призналась в свою очередь она.

Сейчас в мире насчитывается около 50 детей, рождённых благодаря трансплантации матки. Примерно 100 женщин в 10 странах уже прошли эту процедуру. В Великобритании, после успеха Грейс, было проведено ещё три трансплантации.

Согласно американскому исследованию, 74% пересаженных маток оставались функциональными спустя год, а 80% из них привели к успешным родам.

Но не всё так просто

Процедура требует трёх серьёзных операций: трансплантация, кесарево сечение и последующая гистерэктомия (удаление матки), чтобы избежать долгосрочного приёма иммуносупрессоров. С медицинской точки зрения это не жизнеспасающая операция, и её проводят только при строгом соблюдении этических норм.

Некоторые специалисты до сих пор спорят о рисках — как для матери, так и для ребёнка. Но с каждым успешным случаем критики звучат всё тише, а вера в технологию — всё крепче.

Уточнения

Бесплодие — в биологии — потеря растениями и животными способности размножаться половым путём.
 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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