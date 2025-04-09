Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мрачные воспоминания детства: дочь Тома Хэнкса пролила свет на тайну своего прошлого в новой книге
Даже тесная лоджия может дышать свободно — вот что для этого нужно
ТОП-5 легковушек СССР для первого опыта вождения
Вас лижет собака: узнайте, что она на самом деле пытается сказать
Пасхальные куличи в новом свете: россияне продают отдельные верхушки — это удивляет всех
Обрезка - залог урожая: советы для правильного ухода за вишней
250 тысяч холодильников в год! Что стоит за грандиозным проектом в Новосибирске
Вырастет ли? Нет, если вы продолжите так сажать
Первый шаг к независимости: в каком возрасте чаще всего съезжают из родительского дома

Потеем 50 секунд, отдыхаем 10: раскрыт метод щадящей HIIT-тренировки для начинающих

Спорт

Если вас пугает словосочетание "высокоинтенсивная интервальная тренировка", но вы всё же хотите попробовать HIIT, тренировка от фитнес-блогера Анны Энгельшалл может стать отличным стартом.

Тренировка с тренером в тренажерном зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка с тренером в тренажерном зале

Эта 25-минутная программа для начинающих идеально подходит тем, кто только начинает свой путь в мире интервальных тренировок: она простая, понятная, не требует оборудования и не содержит повторяющихся движений — каждое упражнение вы выполняете только один раз.

Тренировка начинается с короткой разминки, в которую входят базовые упражнения на мобильность по 30 секунд каждое. Затем следует основная часть — 18 упражнений (среди них deadbug, поп-сквоты и butt kicks), каждое из которых выполняется в течение 50 секунд с короткими 10-секундными перерывами между ними.

Заканчивается всё трёхминутной заминкой со стретчингом на квадрицепсы, бицепсы бедра и поясницу. Если почувствуете, что темп слишком высокий, всегда можно нажать на паузу и взять дополнительный перерыв.

Несмотря на то, что 50 секунд работы подряд — это ощутимая нагрузка, отсутствие повторов делает процесс психологически легче: вы знаете, что каждое, даже не самое любимое движение, будет только один раз. Это помогает сохранить мотивацию до конца. 

Отдельного внимания заслуживает подбор упражнений с низкой ударной нагрузкой — несмотря на присутствие некоторых прыжковых движений (конькобежцы, прыжки и берпи), тренировка в целом щадящая для суставов. Более интенсивные упражнения легко адаптируются, что делает программу подходящей для людей с разным уровнем подготовки. 

Всё, что вам нужно для начала — коврик и немного свободного пространства. Это идеальный вариант, если вы хотите почувствовать темп HIIT, но без стресса и перегрузки.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Наука и техника
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте
Домашние животные
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте Аудио 
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Новости спорта
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Последние материалы
Даже тесная лоджия может дышать свободно — вот что для этого нужно
ТОП-5 легковушек СССР для первого опыта вождения
Вас лижет собака: узнайте, что она на самом деле пытается сказать
Пасхальные куличи в новом свете: россияне продают отдельные верхушки — это удивляет всех
Обрезка - залог урожая: советы для правильного ухода за вишней
250 тысяч холодильников в год! Что стоит за грандиозным проектом в Новосибирске
Вырастет ли? Нет, если вы продолжите так сажать
Первый шаг к независимости: в каком возрасте чаще всего съезжают из родительского дома
Не спешите выкидывать сорняки: они удобряют лучше навоза
Бензин из одной бочки? Правда, которую не расскажут на АЗС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.