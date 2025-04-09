3500 тракторов в год! Как Владимирский трактор изменит рынок техники

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Завод "Владимирский трактор" начнет выпускать широкий модельный ряд тракторов мощностью от 70 до 260 л. с.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx Malev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Владимир

К 2034 году планируется выйти на производственную мощность в 3500 тракторов в год, а работы на заводе стартуют в 2025 году.

Проект реализуется в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) с правительством России. Инвесторами являются Сергей Матяш, председатель совета директоров компании ТД "Техноград", и китайский производитель тракторов AgroApollo.

В соответствии с условиями СПИК, завод должен достичь высокой степени локализации производства. На первом этапе будет осуществляться замещение китайских компонентов, включая использование российских шин и дисков, а также аккумуляторных батарей. В дальнейшем планируется увеличение доли российских комплектующих до 81%. "Владимирский трактор" стал единственным российским заводом, которому китайская сторона передала свою конструкторскую и технологическую документацию, пишет forbes.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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