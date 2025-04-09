Текстиль с русскими узорами и живые цветы: как создать пасхальную атмосферу в доме

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

К Пасхе можно украсить дом с помощью текстиля с пасхальными узорами или русскими орнаментами, советует дизайнер Ксения Кузнецова из Mr. Doors. По её мнению, текстиль может быть как тематическим, так и нейтральных тонов.

Фото: Designed by Freepik by pvproductions is licensed under Public domian Весенний интерьер

Дизайнер рекомендует обратить внимание на изделия с традиционными русскими узорами, такими как гжель и хохлома. Для пасхального декора лучше всего подойдут льняные и хлопковые ткани.

Также Ксения Кузнецова предлагает добавить на стол тематические украшения и сервиз, который обычно используют для особых случаев.

Кроме того, дизайнер рекомендует украсить дом цветами. По её словам, цветы создают особую атмосферу и придают интерьеру праздничный вид. Для декора можно использовать как срезанные цветы, так и комнатные растения, уточняет Газета.Ru.

"Поддержать весеннее настроение в интерьере помогут гиацинты, нарциссы, примулы. Их можно разместить как на самом столе в качестве центра сервировочной композиции, так и расставить акцентами по всему пространству гостиной или кухни", — посоветовала дизайнер.

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.





Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.



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