ТОП-5 бензиновых двигателей из СССР

В СССР делали много всякой техники, но некоторые бензиновые двигатели стали настоящими легендами — за надёжность, простоту и почти культовый статус у народа.
А какие же моторы будут в ТОПе?
1. ЗМЗ-402 — мотор народных побед и доработок
Объём: 2.5 л. Мощность: ~100 л. с. Где стоял: ГАЗ-24 "Волга", ГАЗ-31029, даже на некоторых "буханках".
Чем легендарен:
Минусы? Гремел, жрал, подтекал. Но ехал.
2. ВАЗ-2101 (и его потомки) — сердце "копейки"
Объём: от 1.2 до 1.6 л (в разных версиях). Мощность: от 60 до 80 л. с. Где стоял: ВАЗ-2101, 2103, 2106, "семёрка".
Чем легендарен:
Если в движке ВАЗа ничего не стучит — значит, он не работает.
3. УМЗ-417/УМЗ-421 — двигатель "буханки" и "хантеров"
Объём: 2.5-2.9 л. Мощность: 75-100 л. с. Где стоял: УАЗ-469, УАЗ-452, ГАЗ-69.
Чем легендарен:
По сути — внедорожный жрец СССР.
4. ЗМЗ-53 — грузовик в каждый двор
Объём: 4.25 л. Мощность: около 115 л. с. Где стоял: ГАЗ-53 (тот самый культовый грузовик).
Чем легендарен:
Если ЗМЗ-53 завёлся в мороз — значит, утро будет добрым.
5. МеМЗ-968 — маленький герой большого анекдота
Объём: 1.2 л. Мощность: 40-45 л. с. Где стоял: Запорожец (ЗАЗ-968, ЗАЗ-965).
Чем легендарен:
Шуточный, но любимый — как сам "Запор".
Почему эти моторы — легенды?
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.