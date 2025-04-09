ТОП-5 бензиновых двигателей из СССР

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В СССР делали много всякой техники, но некоторые бензиновые двигатели стали настоящими легендами — за надёжность, простоту и почти культовый статус у народа.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Двигатель ГАЗ-53 ф2

А какие же моторы будут в ТОПе?

1. ЗМЗ-402 — мотор народных побед и доработок

Объём: 2.5 л. Мощность: ~100 л. с. Где стоял: ГАЗ-24 "Волга", ГАЗ-31029, даже на некоторых "буханках".

Чем легендарен:

Его чинили в поле

Он терпел перегрев, масло "с бодяги" и запуск без свечей

Настоящий "танк в теле легковушки".

Минусы? Гремел, жрал, подтекал. Но ехал.

2. ВАЗ-2101 (и его потомки) — сердце "копейки"

Объём: от 1.2 до 1.6 л (в разных версиях). Мощность: от 60 до 80 л. с. Где стоял: ВАЗ-2101, 2103, 2106, "семёрка".

Чем легендарен:

Лицо советской моторизации

Работал без капремонта по 200-300 тыс. км

Его учили ремонтировать на слух и по вибрации руля.

Если в движке ВАЗа ничего не стучит — значит, он не работает.

3. УМЗ-417/УМЗ-421 — двигатель "буханки" и "хантеров"

Объём: 2.5-2.9 л. Мощность: 75-100 л. с. Где стоял: УАЗ-469, УАЗ-452, ГАЗ-69.

Чем легендарен:

Был неубиваемый, если масло не забывал лить

Готов к любым дорогам — от болота до гор

Любил кушать — но тянул, как трактор.

По сути — внедорожный жрец СССР.

4. ЗМЗ-53 — грузовик в каждый двор

Объём: 4.25 л. Мощность: около 115 л. с. Где стоял: ГАЗ-53 (тот самый культовый грузовик).

Чем легендарен:

Работал годами на дровах и бензине пополам

Бесконечные варианты переоборудования

Звук работы — на всю улицу, без глушака.

Если ЗМЗ-53 завёлся в мороз — значит, утро будет добрым.

5. МеМЗ-968 — маленький герой большого анекдота

Объём: 1.2 л. Мощность: 40-45 л. с. Где стоял: Запорожец (ЗАЗ-968, ЗАЗ-965).

Чем легендарен:

Воздушное охлаждение — как у VW Beetle

Мал, но с характером и звуком, как у бензопилы

Его можно было вытащить вдвоём из багажника сзади!

Шуточный, но любимый — как сам "Запор".

Почему эти моторы — легенды?