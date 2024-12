Посланники Земли в космосе: золотые диски расскажут инопланетянам многое

47 лет спустя после запуска, зонды "Вояджер-1" и "Вояджер-2" продолжают свой путь в межзвёздное пространство, неся с собой не только научные приборы, но и уникальный "приветы" от человечества: золотые диски. Что же именно мы отправили на случай встречи с внеземным разумом?

Фото: commons.wikimedia.org by Sterilgutassistentin is licensed under GNU General Public License Золотой диск

От идеи к реализации: как создавали диски

Проект создания Золотых дисков возглавил известный астрофизик Карл Саган вместе с командой, куда вошли редактор Rolling Stone Тимоти Феррис и художница Линда Зальцман. Год работы над проектом привёл к подбору 115 изображений, 12 минут звуков природы, приветствий на 55 языках и музыкальных произведений со всего мира. Среди прочего, на дисках записаны звуки птиц, китов, океанских волн и даже детский смех.

"Это самое важное произведение искусства в моей карьере, то, за что меня будут помнить," — признаётся Джон Ломберг, креативный директор проекта.

Музыкальное наследие для космоса

Музыкальный выбор включал как классические произведения Баха, Моцарта и Бетховена, так и фольклорные композиции из Индии, Азербайджана и Китая. Однако выбор современной музыки вызвал споры. Например, включение рок-н-ролла, в частности песни Чака Берри "Johnny B. Goode", критиковалось за "подростковость" жанра. Карл Саган парировал: "На нашей планете много подростков."

А вот песня The Beatles "Here Comes the Sun" так и не попала на диск. Некоторые утверждают, что причиной стали авторские права, но Феррис позже отметил, что песня просто не соответствовала долгосрочной концепции.

Художественные компромиссы

Иллюстрации на дисках тоже обсуждались неоднозначно. Фотографию обнажённого мужчины и женщины заменили на силуэты, чтобы избежать возможного недовольства. Однако человеческая анатомия всё же представлена в диаграммах эволюции позвоночных.

Технические тонкости

Диски изготовлены из меди с тонким слоем золота, что обеспечивает их устойчивость к космическим условиям. Для извлечения изображений и воспроизведения звуков на дисках есть инструкции, объясняющие, как это сделать.

Уточнения

«Во́яджер» (англ. Voyager, буквально — «Путешественник») — название двух американских космических зондов, запущенных в 1977 году, а также проекта по исследованию дальних планет Солнечной системы с участием аппаратов данной серии.



Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.