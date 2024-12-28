Посланники Земли в космосе: золотые диски расскажут инопланетянам многое

47 лет спустя после запуска, зонды "Вояджер-1" и "Вояджер-2" продолжают свой путь в межзвёздное пространство, неся с собой не только научные приборы, но и уникальный "приветы" от человечества: золотые диски. Что же именно мы отправили на случай встречи с внеземным разумом?
Проект создания Золотых дисков возглавил известный астрофизик Карл Саган вместе с командой, куда вошли редактор Rolling Stone Тимоти Феррис и художница Линда Зальцман. Год работы над проектом привёл к подбору 115 изображений, 12 минут звуков природы, приветствий на 55 языках и музыкальных произведений со всего мира. Среди прочего, на дисках записаны звуки птиц, китов, океанских волн и даже детский смех.
"Это самое важное произведение искусства в моей карьере, то, за что меня будут помнить," — признаётся Джон Ломберг, креативный директор проекта.
Музыкальный выбор включал как классические произведения Баха, Моцарта и Бетховена, так и фольклорные композиции из Индии, Азербайджана и Китая. Однако выбор современной музыки вызвал споры. Например, включение рок-н-ролла, в частности песни Чака Берри "Johnny B. Goode", критиковалось за "подростковость" жанра. Карл Саган парировал: "На нашей планете много подростков."
А вот песня The Beatles "Here Comes the Sun" так и не попала на диск. Некоторые утверждают, что причиной стали авторские права, но Феррис позже отметил, что песня просто не соответствовала долгосрочной концепции.
Иллюстрации на дисках тоже обсуждались неоднозначно. Фотографию обнажённого мужчины и женщины заменили на силуэты, чтобы избежать возможного недовольства. Однако человеческая анатомия всё же представлена в диаграммах эволюции позвоночных.
Диски изготовлены из меди с тонким слоем золота, что обеспечивает их устойчивость к космическим условиям. Для извлечения изображений и воспроизведения звуков на дисках есть инструкции, объясняющие, как это сделать.
«Во́яджер» (англ. Voyager, буквально — «Путешественник») — название двух американских космических зондов, запущенных в 1977 году, а также проекта по исследованию дальних планет Солнечной системы с участием аппаратов данной серии.
Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.
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