Солнечная буря вызвала небывалые атмосферные явления на Земле

Новые данные NASA: геомагнитная буря вызвала небывалые изменения в атмосфере

Мощная геомагнитная буря, обрушившаяся на Землю три месяца назад, привела к уникальным изменениям в атмосфере, которых раньше не наблюдали. В результате этого события в термосфере возникла гигантская спиральная структура, а ионосфера в средних широтах полностью исчезла.

Геомагнитная буря G5, произошедшая 10 и 11 мая, была вызвана серией из семи корональных выбросов массы (CME) с Солнца и стала самой сильной за последние 20 лет. Эта буря вызвала полярные сияния в районах, где они обычно не видны. Используя инструмент NASA GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk), ученые смогли изучить, как это событие повлияло на различные слои атмосферы Земли. Результаты двух исследований, опубликованных в журнале Geophysical Research Letters, проливают свет на происходящее.

Одно из исследований сосредоточилось на том, как изменения температуры и давления изменили конфигурацию термосферы. По словам автора исследования, Скотта Ингланда, интенсивный поток заряженных частиц во время бури сильно нагрел атмосферу вблизи полюсов, что привело к перемещению воздушных масс к экватору.

Исследователи зафиксировали разницу температур в 400 градусов Кельвина между полюсами и экватором, что привело к появлению "ранее невиданной структуры" в верхних слоях атмосферы.

Команда описывает эту структуру как крупномасштабный вихрь, похожий на ураган, с "завихрениями" в атмосфере. Ингланд называет эти вихри "восхитительными", подчёркивая необычность и масштаб происходящего.

Другое исследование с использованием данных GOLD показало, что экваториальная ионизационная аномалия (EIA), обычно расположенная на 10-20 градусов широты от экватора, переместилась на юг и слилась с полярным сиянием над Южной Америкой. В результате этого процесса ионосфера в средних широтах полностью исчезла — это впервые зарегистрированное явление подобного рода.

На сегодняшний день учёные не уверены, как интерпретировать эти необычные явления. В преддверии ожидаемого солнечного максимума в 2025 году исследователи надеются увидеть больше таких событий, чтобы лучше понять, как геомагнитные бури влияют на атмосферу Земли.

Ингланд задаётся вопросом: "Произошло ли что-то действительно уникальное во время этой бури, или же у нас просто появились более точные инструменты для измерения изменений?"

