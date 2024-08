Новая методика КТ поможет предсказать диабет и болезни сердца

Корейское исследование: КТ выявляет риск кардиометаболических заболеваний

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Южной Кореи, представляющие Sungkyunkwan University School of Medicine, опубликовали результаты исследования, демонстрирующие потенциал автоматизированной мультиорганной компьютерной томографии (КТ) в прогнозировании диабета и кардиометаболических заболеваний. Исследование проводилось на взрослом корейском населении и включало анализ различных маркеров, полученных с помощью КТ.

Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Особое внимание было уделено висцеральному жиру — жировым отложениям вокруг внутренних органов. Оказалось, что высокий уровень висцерального жира значительно увеличивает риск развития диабета и связанных с ним заболеваний.

Кроме того, исследователи выявили, что использование нескольких показателей, таких как уровень висцерального жира, состояние мышечной массы, наличие жира в печени и кальцификация аорты, позволяет более точно прогнозировать заболевания. Эти маркеры помогают выявить группы риска и определить вероятность развития таких заболеваний, как метаболический синдром, жировая дистрофия печени, саркопения и остеопороз.

Автоматизированный анализ данных КТ становится важным инструментом для ранней диагностики и профилактики серьёзных заболеваний, таких как диабет. Этот метод позволяет врачам принимать более точные решения по профилактике и лечению, что повышает шансы на предотвращение опасных для жизни состояний.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω — «перехожу, пересекаю») — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией. Наиболее часто имеется в виду сахарный диабет, при котором повышен уровень глюкозы в крови.

Компью́терная томогра́фия — метод неразрушающего послойного исследования внутреннего строения предмета, был предложен в 1972 году Годфри Хаунсфилдом и Алланом Кормаком, удостоенными за эту разработку Нобелевской премии. == Литература == Cormack A. M. Early two-dimensional reconstruction and recent topics stemming from it // Nobel Lectures in Physiology or Medicine 1971—1980. — World Scientific Publishing Co., 1992. — P. 551—563 Hounsfield G. N. Computed Medical Imaging // Nobel Lectures in Physiology or Medicine 1971—1980. — World Scientific Publishing Co., 1992. — P. 568—586