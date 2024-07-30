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Невероятная связь между именем и внешностью: разгадка ученых

PNAS: лица людей эволюционируют в соответствии с их именами

2:35
Наука

Новое исследование, проведенное израильскими учеными, выявило, что внешность человека может изменяться в соответствии с его именем. Вопрос, который пытались решить исследователи, заключался в следующем: выбирают ли родители имя, исходя из того, как оно подходит к внешности ребенка, или же со временем внешность человека меняется, чтобы соответствовать его имени?

PNAS: лица людей эволюционируют в соответствии с их именами
Фото: unsplash.com by Matheus Ferrero, PDM

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, было проведено Йонатом Цвебнером, Мозесом Миллером и профессором Якобом Гольденбергом из Школы бизнеса Арисона при Университете Райхмана, а также Ноа Гробгельдом и профессором Рут Майо из Еврейского университета.

В рамках исследования детям в возрасте 9-10 лет и взрослым предлагалось сопоставить лица с именами. Оказалось, что и дети, и взрослые успешно ассоциировали лица взрослых с соответствующими именами, что значительно превосходит случайность. Однако, при сопоставлении детских лиц и имен, участники не смогли сделать точных ассоциаций.

В другом эксперименте система машинного обучения анализировала большую базу данных с изображениями человеческих лиц. Компьютер установил, что внешность взрослых с одинаковыми именами была значительно более схожа между собой, чем внешность людей с разными именами. Однако среди детей с одинаковыми именами не было обнаружено значительного сходства по сравнению с детьми с разными именами.

Исследователи пришли к выводу, что схожесть между внешностью человека и его именем является результатом самоисполняющегося пророчества. Со временем внешний вид меняется, чтобы соответствовать социальным стереотипам, связанным с именем. Такие стереотипы могут возникать из-за связи имени с известной личностью или из-за библейских коннотаций.

"Наше исследование подчеркивает глубокое влияние социальных ожиданий на внешность человека. Мы показали, что социальные конструкции действительно существуют и могут влиять на внешность, что ранее было трудно доказать эмпирически", — отметил Йонат Цвебнер из Университета Райхмана. "Социальная структура настолько сильна, что может влиять на внешность человека. Эти результаты могут свидетельствовать о том, как другие личные факторы, такие как пол или этническая принадлежность, могут формировать личность человека".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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