Спина скажет спасибо: эксперт назвал 3 упражнения для королевской осанки

Фитнес-эксперт Анатолий Черкашин поделился эффективными упражнениями, которые помогут улучшить осанку и укрепить спину.
По его словам, такие тренировки не только устраняют дискомфорт в спине, но и предотвращают заболевания, способствуют лучшему дыханию и повышают уверенность в себе.
Кроме того, правильная осанка положительно влияет на общее состояние здоровья, улучшает кровообращение, что может повысить концентрацию и успеваемость, а также помогает справиться с бессонницей.
Для тех, кто занимается дома, Черкашин рекомендует три ключевых упражнения: планку на предплечьях, упражнение "супермен" и раскрытие грудного отдела.
В тренажёрном зале он советует сосредоточиться на подтягиваниях в гравитроне, наклонах с бодибаром на плечах и тяге вертикального блока к груди.
Регулярное выполнение этих упражнений поможет сформировать ровную спину, укрепить мышцы и снизить риск проблем с позвоночником, пишет "Добро.Медиа".
Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
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