Спина скажет спасибо: эксперт назвал 3 упражнения для королевской осанки

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Фитнес-эксперт Анатолий Черкашин поделился эффективными упражнениями, которые помогут улучшить осанку и укрепить спину.

Фото: Own work by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тренировка

По его словам, такие тренировки не только устраняют дискомфорт в спине, но и предотвращают заболевания, способствуют лучшему дыханию и повышают уверенность в себе.

Кроме того, правильная осанка положительно влияет на общее состояние здоровья, улучшает кровообращение, что может повысить концентрацию и успеваемость, а также помогает справиться с бессонницей.

Для тех, кто занимается дома, Черкашин рекомендует три ключевых упражнения: планку на предплечьях, упражнение "супермен" и раскрытие грудного отдела.

В тренажёрном зале он советует сосредоточиться на подтягиваниях в гравитроне, наклонах с бодибаром на плечах и тяге вертикального блока к груди.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет сформировать ровную спину, укрепить мышцы и снизить риск проблем с позвоночником, пишет "Добро.Медиа".

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

