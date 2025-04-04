Атомная Европа: что стоит за угрозами Франции использовать ядерное оружие

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Ростислав Ищенко, в интервью изданию "Военное дело" дал разъяснение относительно недавнего заявления президента Франции Эммануэля Макрона о ядерной защите Европы.

Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ядерный взрыв

По мнению Ищенко, Макрон вовсе не собирался открыто угрожать России или тем более объявлять ей войну. Политолог подчеркнул, что такие заявления являются скорее элементом риторики, чем реальной дипломатической позицией.

Он отметил, что серьезные политики не допускают столь грубых шагов, как прямые ядерные угрозы — этим, как правило, занимаются только агрессивно настроенные пользователи в интернете, у которых, разумеется, нет никакого реального оружия.

Ищенко считает, что французский лидер преследует совсем иные цели. После выхода Великобритании из состава Евросоюза Франция осталась единственным государством в ЕС, обладающим ядерным арсеналом.

Это дает Парижу уникальный шанс усилить свои позиции внутри объединения. Макрон, по мнению эксперта, стремится продемонстрировать, что именно Франция способна обеспечить европейцам стратегическую защиту на фоне ослабления американской поддержки — особенно с учетом заявлений Дональда Трампа о нежелании США участвовать в обеспечении безопасности Европы.

Для того чтобы французская военная мощь выглядела востребованной, необходимо создать ощущение внешней угрозы. Такой "образ врага" в европейском сознании сегодня формируется вокруг России, и пока продолжается конфликт на Украине, этот образ сохраняет свою актуальность. Ищенко утверждает, что Макрон намеренно стремится поддерживать напряженность, даже если Украина в будущем утратит свою субъектность.

В то же время цель Парижа — избежать прямого участия в масштабном конфликте. Франция, по словам политолога, готова ограничиться символическим присутствием — например, отправкой небольшого экспедиционного корпуса численностью до 10 тысяч человек, который будет действовать на безопасном удалении, предпочтительно в пределах украинской территории. Однако даже это участие остается под вопросом и, скорее всего, будет минимальным.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

