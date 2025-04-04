Главный защитник мозга: почему вам срочно нужен витамин С

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамины — это не только про укрепление иммунной системы и борьбу с усталостью. Некоторые из них жизненно необходимы для нормального функционирования мозга. Один из самых важных — витамин С.

Фото: Freepik is licensed under Free license Фрукты

"Он участвует в синтезе дофамина и серотонина — нейромедиаторов, которые отвечают за настроение, стрессоустойчивость и эмоциональное равновесие", — объясняет натуропат и специалист по питанию из Бордо (член сети Medoucine) Сабатини Лоран.

Недостаток этого витамина может привести к ухудшению концентрации и снижению общего эмоционального фона.

Витамин С — мощный антиоксидант.

"Он борется со свободными радикалами, которые вызывают окислительный стресс и повреждают клетки мозга", — говорит Лоран.

Кроме того, он защищает мозг от избытка глутамата — вещества, содержащегося в обработанных продуктах, которое в больших количествах становится токсичным для нейронов. Его роль особенно важна в профилактике нейродегенеративных заболеваний.

Но это еще не всё! Витамин С стимулирует выработку коллагена, который укрепляет стенки капилляров. Это улучшает кровообращение в мозге, обеспечивая его кислородом и питательными веществами. Хорошее кровообращение — залог высокой концентрации, работоспособности и защиты от усталости.

В каких продуктах искать этот витамин? В первую очередь — в цитрусовых, клубнике, киви, а также овощах, таких как брокколи, брюссельская капуста и красный перец. Он также доступен в виде добавок.

"Однако важно помнить, что витамин С разрушается под воздействием света, тепла и кислорода. Поэтому лучше употреблять продукты с его высоким содержанием в сыром виде или готовить на низких температурах", — предупреждает Лоран.

К тому же, кофе, чай и сахар могут снизить его усвояемость, поэтому лучше принимать витамин С отдельно от этих продуктов.

Максимальный эффект достигается в сочетании с другими важными веществами. Для лучшего влияния на мозг его стоит принимать вместе с витамином D, витаминами группы B (B3, B6, B9, B12), которые важны для работы нервной системы, а также с омега-3, которые помогают передавать сигналы между нейронами. Такой "командный состав" способствует улучшению памяти, концентрации и эмоциональной стабильности.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C 6 H 8 O 6 , является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

