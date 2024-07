Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых

Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли. Их исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показывает, что формирование гор и раскол континентов началось значительно раньше, чем предполагалось ранее.

Команда исследователей выяснила, что тектоника плит на нашей планете возникла более 4 миллиардов лет назад, вскоре после ее формирования 4,5 миллиарда лет назад, в эпоху, известную как гадейский эон. В то время Земля была молодой и чрезвычайно горячей, с атмосферой, богатой аммиаком и метаном, и покрытой огромным океаном.

Основой для исследования послужили цирконы — маленькие устойчивые кристаллы, наиболее древние из которых датируются 4,4 миллиарда лет. Особое внимание ученые уделили S-типу цирконов, которые помогают определить наличие тектонических процессов.

Используя машинное обучение, исследователи разработали модель для идентификации S-цирконов. После обучения модели на различных типах кристаллов, она была применена к 971 циркону, найденному в месторождении Джек-Хиллз в Австралии, где находится большинство древних цирконов. Анализ показал, что 35% цирконов из Джек-Хиллз относятся к S-типу, некоторые из которых датируются 4,2 миллиарда лет назад, что свидетельствует о ранних тектонических движениях.

Исследователи также отметили, что в древности существовали другие силы, способные вызывать перемещение участков земной коры, такие как удары крупных метеоритов.