Хабаровский край и Китай: как остров Большой Уссурийский может стать важным международным хабом

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

К 2027 году на острове Большой Уссурийский появится новый грузопассажирский пункт пропуска, который значительно повлияет на развитие региона. Этот проект будет реализован совместно с Китаем и обеспечит пропускную способность для 1,3 миллиона туристов и до полутора миллионов тонн грузов в год.

Фото: wikimedia.org by Bonus bon, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ пропускной пункт машин

Инфраструктура и перспективы

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул важность синхронной работы с китайской стороной для завершения строительства пункта пропуска в срок.

Также он отметил, что к этому времени будут развиты важнейшие элементы инфраструктуры: склады временного хранения, логистика и, что немаловажно, места для приёма туристов.

Важно, чтобы инфраструктура соответствовала требованиям как для китайских, так и для российских граждан, и предоставляла комфортные условия для отдыха и путешествий.

"Мы очень рассчитываем, что мы синхронно с китайской стороной построим пункт пропуска к 2027 году. Ну и к этому времени разовьем ту инфраструктуру, которая позволит нам и склады временного хранения развить, и логистику, и самое главное, чтобы было куда привезти туристов", — отметил губернатор.

Остров Большой Уссурийский: ключевой объект

Особенность этого проекта в том, что остров разделён между Россией и Китаем. Китаю принадлежит западная часть острова, а восточная входит в городскую черту Хабаровска.

В будущем на острове также планируется создание туристической инфраструктуры, которая будет ориентирована, прежде всего, на китайских туристов. Этот вопрос будет обсуждаться на российско-китайском форуме, который состоится в мае.

Возрождение речного туризма

Не менее амбициозным является и проект восстановления пассажирского и круизного судоходства по реке Амур. Демешин уже осенью прошлого года заявлял, что в регионе планируется восстановить это направление, которое практически исчезло.

Для этого будут строиться новые суда, а также реконструированы причалы в нескольких городах. Это позволит не только улучшить транспортную инфраструктуру, но и привлечь больше туристов.

Уточнения

Большо́й Уссури́йский (кит. трад. 黑瞎子島, упр. 黑瞎子岛, пиньинь Hēixiāzi Dǎo, палл. Хэйсяцзы-Дао; перевод официального китайского наименования — остров Чёрного медведя) — осадочный речной остров площадью от 327 до 350 км². 16 мая 2024 года Китай и Россия договорились о совместном развитии острова.

