Кастрация тут ни при чём: ищем настоящую причину лишнего веса котика

Многие хозяева боятся, что после кастрации их кот начнёт стремительно набирать вес. Но лишние килограммы появляются не из-за операции, а из-за образа жизни — и это давно подтверждено исследованиями.
После кастрации питомец может стать менее активным, а хозяин — из лучших побуждений — увеличивает порции и чаще угощает лакомствами. В результате калорий больше, а движения меньше. Именно это приводит к лишнему весу, а не "волшебное" изменение метаболизма.
Кастрация и стерилизация не только безопасны, но и продлевают жизнь. Они снижают риск опухолей, инфекций и агрессии. Главное — скорректировать рацион: после операции энергетические потребности уменьшаются примерно на 15-20%.
Уменьшите размер порций
Выбирайте корм с пониженной калорийностью
Установите чёткий режим питания
Увеличьте физическую активность
Игры 2-3 раза в день помогают поддерживать форму. Коту не нужен спортзал — подойдёт мячик, бантик или лазерная указка.
Интересный факт: уличные коты после кастрации почти не полнеют. Причина — активность и отсутствие бесконтрольного кормления. А значит, дело не в операции, а в домашних "перекусах".
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