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Кастрация тут ни при чём: ищем настоящую причину лишнего веса котика

1:29
Зоосфера

Многие хозяева боятся, что после кастрации их кот начнёт стремительно набирать вес. Но лишние килограммы появляются не из-за операции, а из-за образа жизни — и это давно подтверждено исследованиями.

Испуганная кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Испуганная кошка

Кто виноват: гормоны или привычки

После кастрации питомец может стать менее активным, а хозяин — из лучших побуждений — увеличивает порции и чаще угощает лакомствами. В результате калорий больше, а движения меньше. Именно это приводит к лишнему весу, а не "волшебное" изменение метаболизма.

Польза, о которой забывают

Кастрация и стерилизация не только безопасны, но и продлевают жизнь. Они снижают риск опухолей, инфекций и агрессии. Главное — скорректировать рацион: после операции энергетические потребности уменьшаются примерно на 15-20%.

Как не допустить набора веса

  • Уменьшите размер порций

  • Выбирайте корм с пониженной калорийностью

  • Установите чёткий режим питания

  • Увеличьте физическую активность

Игры 2-3 раза в день помогают поддерживать форму. Коту не нужен спортзал — подойдёт мячик, бантик или лазерная указка.

Диван — не приговор

Интересный факт: уличные коты после кастрации почти не полнеют. Причина — активность и отсутствие бесконтрольного кормления. А значит, дело не в операции, а в домашних "перекусах".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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