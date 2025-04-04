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Выращиваем капусту, которая украшает и салат, и клумбу

1:54
Садоводство

Среди капустных культур савойская капуста — настоящая эстетка. Её рельефные, "пузырчатые" листья не только украшают грядку, но и обогащают рацион витаминами. А ещё - она удивительно вкусная и неприхотливая.

Капуста савойская
Фото: creativecommons.org by Evelyn Gunn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Капуста савойская

В чём отличие

Савойская капуста — родня белокочанной, но листья у неё более рыхлые, нежные и лучше переносятся в салатах. Кочаны могут быть овальными, приплюснутыми или конусообразными, но долго не хранятся — максимум полгода.

Лучшие сорта:

  • Ранние: Венская ранняя, Московская кружевница

  • Средние: Вертю 1340, Сфера F1

  • Поздние: Оваса, Аляска F1, Надя F1

Посев и выращивание:

Для получения урожая в июне ранние сорта высевают на рассаду за 35-40 дней до высадки. Поздние можно сеять прямо в грунт. Любит рыхлую, плодородную землю и солнечное место. Полив — умеренный, 2-3 окучивания за сезон обязательны.

Подкормки:

  • через 2 недели после посадки: раствор коровяка с гуматом калия

  • в начале формирования кочана: монофосфат калия + зола

Защита от вредителей:

Блошки, тля, гусеницы и слизни не дремлют. Используйте биоинсектициды или народные средства — зола, яичная скорлупа, настои.

Сбор и хранение:

Ранние сорта собирают, когда кочан весит 500-800 г. Поздние можно срезать даже после заморозков — при -6 °C. Для хранения отбирайте крупные, плотные головки.

Важно: савойская капуста не подходит для квашения, зато идеально идёт в салаты, голубцы и гарниры — без капустного запаха и с нежным вкусом.

Уточнения

Савойская капу́ста (Brāssica olerācea L. convar. capitāta var. sabaūda) — овощная культура, одна из разновидностей вида Капуста огородная. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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