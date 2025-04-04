Выращиваем капусту, которая украшает и салат, и клумбу

Среди капустных культур савойская капуста — настоящая эстетка. Её рельефные, "пузырчатые" листья не только украшают грядку, но и обогащают рацион витаминами. А ещё - она удивительно вкусная и неприхотливая.
Савойская капуста — родня белокочанной, но листья у неё более рыхлые, нежные и лучше переносятся в салатах. Кочаны могут быть овальными, приплюснутыми или конусообразными, но долго не хранятся — максимум полгода.
Ранние: Венская ранняя, Московская кружевница
Средние: Вертю 1340, Сфера F1
Поздние: Оваса, Аляска F1, Надя F1
Для получения урожая в июне ранние сорта высевают на рассаду за 35-40 дней до высадки. Поздние можно сеять прямо в грунт. Любит рыхлую, плодородную землю и солнечное место. Полив — умеренный, 2-3 окучивания за сезон обязательны.
через 2 недели после посадки: раствор коровяка с гуматом калия
в начале формирования кочана: монофосфат калия + зола
Блошки, тля, гусеницы и слизни не дремлют. Используйте биоинсектициды или народные средства — зола, яичная скорлупа, настои.
Ранние сорта собирают, когда кочан весит 500-800 г. Поздние можно срезать даже после заморозков — при -6 °C. Для хранения отбирайте крупные, плотные головки.
Важно: савойская капуста не подходит для квашения, зато идеально идёт в салаты, голубцы и гарниры — без капустного запаха и с нежным вкусом.
Савойская капу́ста (Brāssica olerācea L. convar. capitāta var. sabaūda) — овощная культура, одна из разновидностей вида Капуста огородная.
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