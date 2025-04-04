Сын Седоковой посвящает матчи Тимме: что стало с приёмным ребёнком баскетболиста после трагедии

У Анны Седоковой и Яниса Тиммы не было общих детей, но детей певицы от прошлых отношений баскетболист принял как своих. Особенно крепкой была его связь с Гектором.
Седокова рассказала в беседе с The Voice, что Гектор начал заниматься баскетболом, потому что обожал своего отчима. Трагедия в семье стала страшным ударом для мальчика, и теперь он посвящает каждый свой матч человеку, заменившему ему отца и давшему всё самое лучшее.
"Янис был для него всем: его миром и лучшим отцом. Наши отношения были сложными в последнее время, но их отношения всегда были особенными. Это большой пример того, как отец может вложить всю свою любовь в ребёнка. И передать ему настоящую любовь к спорту. Каждую свою игру он посвящает Янису и играет в его майке. Он был лучшим отцом и навсегда им останется", — призналась Анна Седокова.
Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.
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